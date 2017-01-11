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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 11:40 BJT

台湾股市：盘中持平待台积电公布业绩；追随海外市场保持谨慎心态

0249 GMT，台股加权股价指数 持平在9,352.14点，上日收涨0.1%。

电子类指数 一度跌0.1%，金融保险类指数 持平。

台积电回吐早前涨幅，掉头下挫一度跌0.8%。该公司此前报告，2016年营收增长12.4%，处于11-12%的预估增长水平高端。

该公司将在周四发布第四季净利报告，还会提供对2017年业务展望的首个预估。(完)
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