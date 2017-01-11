中国货币市场：公开市场助力资金维持宽松，MLF到期和备付高峰或有扰动

路透北京1月11日 - 中国央行公开市场继续净投放助力，银行间市场周三资金面维持宽 松，尤以短期资金供给为多，跨春节资金供给相对显少且价格仍在高位。交易员表示，现在 到春节前会有一系列MLF（中期借贷便利）到期，加之春节备付需求高峰或尚未到来，后期 流动性预期仍不能太过乐观。 上海一基金交易员称，“短期的还是比较松，跨春节的稍微紧一点，价格还是在4.2%左 右，整体情况和前几天差不多。” 他并表示，1月MLF到期量稍大，春节后首个交易日亦有逆回购到期，对市场心理预期肯 定会有所影响；此外部分机构跨节备付尚未到达高峰期，所以对春节前后时间段的流动性仍 持谨慎看法。 华南一券商交易员称，“短期的钱都多，一些银行的总行都停止吸收活期存款了，... 跨节的显贵，可能大家觉得就算这几天钱多跨年高价出不掉，也不如留着过几天再高价出， 总会涨上去感觉。” 今日公开市场逆回购28天期品种仍唱主角，操作量持平昨日的1,100亿元，七天期品种 仍为100亿元。据此计算，本周已连续第三天实现净投放，规模400亿元。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。据路透统计，1月13日、18日、19日及21日均将 有MLF到期，规模总计4,355亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.1157 2.0907 +2.50 七天 2.2874 2.2766 +1.08 14天 2.5728 2.6272 -5.44 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.2350 2.0050 +23.00 七天 2.3500 2.5050 -15.50 14天 2.7000 2.7000 +0.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.1100 2.0400 +7.00 七天 2.3500 2.3500 +0.00 14天 2.7000 2.6800 +2.00 Shibor 其中:隔夜 2.1040 2.0960 +0.80 七天 2.3900 2.3990 -0.90 三个月 3.5853 3.5526 +3.27 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)