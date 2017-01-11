中国货币市场：公开市场助力资金维持宽松，MLF到期和备付高峰或有扰动

澳新汇市：澳元和新西兰元向数周高点靠拢，因美联储暗示渐进升息
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
路透北京1月11日 - 中国央行公开市场继续净投放助力，银行间市场周三资金面维持宽 松，尤以短期资金供给为多，跨春节资金供给相对显少且价格仍在高位。交易员表示，现在 到春节前会有一系列MLF（中期借贷便利）到期，加之春节备付需求高峰或尚未到来，后期 流动性预期仍不能太过乐观。 上海一基金交易员称，“短期的还是比较松，跨春节的稍微紧一点，价格还是在4.2%左 右，整体情况和前几天差不多。” 他并表示，1月MLF到期量稍大，春节后首个交易日亦有逆回购到期，对市场心理预期肯 定会有所影响；此外部分机构跨节备付尚未到达高峰期，所以对春节前后时间段的流动性仍 持谨慎看法。 华南一券商交易员称，“短期的钱都多，一些银行的总行都停止吸收活期存款了，... 跨节的显贵，可能大家觉得就算这几天钱多跨年高价出不掉，也不如留着过几天再高价出， 总会涨上去感觉。” 今日公开市场逆回购28天期品种仍唱主角，操作量持平昨日的1,100亿元，七天期品种 仍为100亿元。据此计算，本周已连续第三天实现净投放，规模400亿元。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。据路透统计，1月13日、18日、19日及21日均将 有MLF到期，规模总计4,355亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.1157 2.0907 +2.50 七天 2.2874 2.2766 +1.08 14天 2.5728 2.6272 -5.44 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.2350 2.0050 +23.00 七天 2.3500 2.5050 -15.50 14天 2.7000 2.7000 +0.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.1100 2.0400 +7.00 七天 2.3500 2.3500 +0.00 14天 2.7000 2.6800 +2.00 Shibor 其中:隔夜 2.1040 2.0960 +0.80 七天 2.3900 2.3990 -0.90 三个月 3.5853 3.5526 +3.27 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。 0236 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.9%至2,337.92点。 “市场对今后韩国经济基本面的预测越来越乐观，正在吸引越来越多的投资者。KOSPI的上行趋势可能会持续至第三季，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 该分析师还称，外资转为韩股的净买家后，股市加速上涨。 接近中午时，外资买超868亿韩元(7,766万美元)韩股，对该指数构成支持。 “由于前景乐观，还会有更多外资流入本地股市，”该分析师称。 外资今年总计已净买入7.8万亿韩元的韩股。 上涨个股与下跌个股数量分别为492和306只。 韩元兑美元 也跃