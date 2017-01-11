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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 11:38 BJT

中国货币市场：公开市场助力资金维持宽松，MLF到期和备付高峰或有扰动

路透北京1月11日 - 中国央行公开市场继续净投放助力，银行间市场周三资金面维持宽
松，尤以短期资金供给为多，跨春节资金供给相对显少且价格仍在高位。交易员表示，现在
到春节前会有一系列MLF（中期借贷便利）到期，加之春节备付需求高峰或尚未到来，后期
流动性预期仍不能太过乐观。
    
    上海一基金交易员称，“短期的还是比较松，跨春节的稍微紧一点，价格还是在4.2%左
右，整体情况和前几天差不多。”
    
    他并表示，1月MLF到期量稍大，春节后首个交易日亦有逆回购到期，对市场心理预期肯
定会有所影响；此外部分机构跨节备付尚未到达高峰期，所以对春节前后时间段的流动性仍
持谨慎看法。
    
    华南一券商交易员称，“短期的钱都多，一些银行的总行都停止吸收活期存款了，...
跨节的显贵，可能大家觉得就算这几天钱多跨年高价出不掉，也不如留着过几天再高价出，
总会涨上去感觉。”
    
    今日公开市场逆回购28天期品种仍唱主角，操作量持平昨日的1,100亿元，七天期品种
仍为100亿元。据此计算，本周已连续第三天实现净投放，规模400亿元。 
    
    中国今年春节假期为1月27日至2月2日。据路透统计，1月13日、18日、19日及21日均将
有MLF到期，规模总计4,355亿元。
    
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:32                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.1157     2.0907      +2.50
      七天                     2.2874     2.2766      +1.08
                                                  
      14天                     2.5728     2.6272      -5.44
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    2.2350     2.0050     +23.00
                                                  
      七天                     2.3500     2.5050     -15.50
                                                  
      14天                     2.7000     2.7000      +0.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.1100     2.0400      +7.00
                                                  
      七天                     2.3500     2.3500      +0.00
                                                  
      14天                     2.7000     2.6800      +2.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.1040     2.0960      +0.80
                                                  
       七天                    2.3900     2.3990      -0.90
                                                  
       三个月                  3.5853     3.5526      +3.27
                                                  
 
   备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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