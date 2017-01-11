《路透晚报》--1月11日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：着力防范化解各种风险，促进经济平稳健康发展--政治局

新华社报导，中国中共中央政治局常务委员会周二召开会议称，要坚持稳中求进工作总基调，着力防范和化解各种风险，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

--中美贸易：中国商务部终裁提高美国产干玉米酒糟反倾销及反补贴税率

中国商务部表示，最终裁定原产于美国的进口干玉米酒糟存在倾销及补贴，决定自周四(12日)起，对上述产品征收反倾销税及反补贴税，税率分别为42.2%-53.7%及11.2%-12.0%不等，均高于此前的初裁税率，征收期限为五年。

--中美贸易：美国国际贸易委员会维持对中国产三星及LG洗衣机征税裁决

美国国际贸易委员会(ITC)周二维持对中国生产的三星与LG品牌家用洗衣机征收高额关税的裁决，称这些产品的售价低于成本，损害了惠而浦(Whirlpool) WHR.N等美国家电厂商的利益。

--中国房地产：去年上海大宗物业交易额逾950亿，今年料仍供不应求--高力

国际物业咨询公司--高力国际近日发布报告称，去年上海大宗物业的交易十分火热，至少有56笔交易，成交面积超过240万平方米，成交总额超过950亿元人民币；预计今年物业投资市场仍显供不应求趋势。

--两岸关系：研议落实互动新模式，续推动协议监督条例立法--陆委会

台湾行政院大陆委员会表示，未来将研议落实两岸互动新模式，并持续推动两岸协议监督条例完成立法。

【金融】

--中国金融：严控不良贷款风险，开展监管套利等“三套利”专项治理--银监会

中国银监会称，今年将严控不良贷款风险，加大风险隐患排查力度；开展监管套利、空转套利、关联套利的“三套利”专项治理，严肃查处一批违法违规问题，使查处真正成为监管利剑。

--中国金融：资管产品的增值税今年7月1日前未纳税的不再缴纳--财政部

针对去年底发布的资管产品征收增值税政策，中国财政部周三再发布一个补丁政策，明确对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

--中国金融：高净值人群财富管理更偏重均衡化，海外配置需求上升--诺亚

中国最大独立财富管理机构--诺亚控股发布高端财富白皮书，国内高净值人群的资产配置向着跨区域、跨币种、跨周期和跨类别的均衡方向发展，更加追求长期稳健，海外资产配置需求明显上升。

【固定收益】

--中国公开市场：今日将进行1,200亿元逆回购，单日净投放400亿

业内人士周三透露，中国央行公开市场今日将进行1,200亿元人民币逆回购操作，其中七天期100亿元，28天期1,100亿元。据此计算，本周已连续第三天实现净投放，规模400亿元。

--中国货币市场：公开市场助力资金维持宽松，MLF到期和备付高峰或有扰动

中国央行公开市场继续净投放助力，银行间市场资金面维持宽松，尤以短期资金供给为多，跨春节资金供给相对显少且价格仍在高位。交易员表示，现在到春节前会有一系列MLF（中期借贷便利）到期，加之春节备付需求高峰或尚未到来，后期流动性预期仍不能太过乐观。

--中国债市动态：国债期货走低现券收益率小涨，大宗商品走强打压情绪

中国银行间债市早盘国债期货低开低走，现券收益率则延续涨势，不过较前日反弹幅度有所收窄。交易员称，大宗商品走强令债市情绪受到打压，一二级配置买需还难言强劲，春节假期渐近，市场谨慎心态有所升温。

--新债招标：中国五年国债中标利率2.88%，稍低于预期--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标的五年期固息国债中标利 率为2.88%，稍低于市场预测均值2.90%。

--新债招标：中国农发行七年债收益率3.8719%，10年3.8785%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标的七年和10年期固息增发债，中标收益率为3.8719%和3.8785%；一年、三年和五年期固息增发债，中标收益率分别为3.1785%、3.5316%和3.7044%。

--《中国新债预测》国开行1/7/20年增发债均值分别为3.18%、3.81%和4.01%

中国国家开发银行将招标增发一、七和20年三期固 息债。路透调查显示，二级市场短期震荡中仍偏弱，且年初以来一级市场配置户热情有限， 预计明日新债需求依旧不温不火，三期债收益率预测均值分别为3.18%、3.81%和4.01%。

--中国货币市场：189家银行公布2017年同业存单发行计划，规模100,884亿

中国长安银行、甘肃银行、苏州银行等多家银行公布2017年同业存 单发行计划，至此，已有189家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模100,884亿元人民币。

【外汇】

--中国外汇：监管当局管制资本外流，要求银行对相关指令保密--消息

多名银行业人士表示，中国外汇监管机关告知银行业者对其抑制资本外流的相关指令保密，并确保研究分析师不要对外发表关于人民币前景的负面观点。

--中国汇市：人民币早盘缩量整理波动率明显回落，市场静待特朗普记者会

人民币兑美元即期早盘围绕昨日收盘价附近整理，中间价则仅微跌一个点。交易员指出，由于美元短期走向不确定性较大，加上年初人民币大幅波动，市场观望情绪较浓，早盘开盘10分钟才出现首笔成交，由于市场购汇意愿并不高，成交快速萎缩。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均反弹，CFETS指数升至94.86

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微升0.07%至94.86；SDR篮子指数微升至95.63，BIS篮子指数微升至96.28。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连二日收跌，大盘延续调整板块轮动特征依然明显

中国股市沪综指连二日收跌。分析师指出，今日大盘继续调整，盘中虽有反弹但力度较弱，尾盘出现跳水走势，热点板块轮动特征依然明显。不过目前影响市场的负面因素正逐渐消散，大盘料无持续调整压力，短期看市场风险相对较小。

--中国证券：证监会等部委再次清理整顿各地交易所，以防范金融风险

由证监会、发改委等参与的中国清理整顿各类交易场所部际联席会议周二召开会议，决定对国内各地的交易所展开为期半年的清理整顿，切实解决交易场所存在的违法违规问题，防范和化解金融风险。

--《独家新闻》阿里巴巴不在参股台湾基金所投资的台企占董事席--消息

阿里巴巴在台湾入股的一支规模4,500万美元的基金正在等待监管审批。据直接知情的一位消息人士透露，阿里巴巴已向台湾政府承诺，不会在该基金所投资的台湾当地企业中占据董事会席位。

--游戏产业：中国方面出于安全考虑，暂不受理审批精灵宝可梦Go等此类型游戏

任天堂热门手游“精灵宝可梦Go(Pokemon Go)”及其它增强现实技术(AR)的游戏不太可能在短时间内登陆中国市场。

--中港个股：南方航空称南航集团今年将推动混改，但尚未制定具体方案

针对南航集团混合所有制改革的有关媒体报道，中国南方航空公告称，控股股东南航集团一直在积极探索混合所有制改革，在2017年初工作会上进一步提出推动混改；但目前并未制定具体方案，有关混改仅限于南航集团层面，未涉及上市公司。

--中国个股：上港集团去年净利增4.4%，集装箱吞吐量创新高--业绩快报

中国上海国际港务（集团）股份有限公司刊登业绩快报称，去年公司实现净利68.5亿元人民币，同比增长4.4%；当年公司集装箱吞吐量创下历史新高。

--企业并购：中国化工和先正达向欧盟提出小幅让步--消息人士

消息人士对路透表示，中国化工集团公司CNNCC.UL和瑞士杀虫剂及种子集团先正达(Syngenta)SYNN.S已向欧盟反垄断监管机构提出小幅让步，以解决围绕其430亿美元并购案的疑虑。 （完） (整理 曾祥进; 审校 林高丽)