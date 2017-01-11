两岸关系：研议落实互动新模式，续推动协议监督条例立法--陆委会

澳新汇市：澳元和新西兰元向数周高点靠拢，因美联储暗示渐进升息
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
路透台北1月11日 - 台湾行政院大陆委员会周三表示，未来将研议落实两岸互动新模式，并持续推动两岸协议监督条例完成立法。
陆委会主委张小月在年终记者会时表示，过去持续推动两岸建设性交流及对话，让台海维持安全稳定格局，未来除将研议落实两岸互动新模式之外，也将持续推动两岸协议正常运作与落实。
陆委会表示，在监督条例立法完成后，将再视情势推动两岸已签署协议生效，及研议后续协商议题。
民进党籍总统蔡英文去年5月20日上任后，两岸关系陷入低谷。包括陆客来台人数去年下半年已大减，台湾日前亦与圣多美和普林西比断绝外交关系，随后该国马上与中国建交。
近日总统蔡英文因访问中南美洲，过境美国事宜，更引发中国的强烈不满。
中国外交部先前表示，希望美国恪守一个中国政策和中美三个联合公报原则，不允许台湾地区领导人“过境”，不向“台独”势力发出任何错误信号，以实际行动维护中美关系大局和台海和平稳定。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。 0236 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.9%至2,337.92点。 “市场对今后韩国经济基本面的预测越来越乐观，正在吸引越来越多的投资者。KOSPI的上行趋势可能会持续至第三季，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 该分析师还称，外资转为韩股的净买家后，股市加速上涨。 接近中午时，外资买超868亿韩元(7,766万美元)韩股，对该指数构成支持。 “由于前景乐观，还会有更多外资流入本地股市，”该分析师称。 外资今年总计已净买入7.8万亿韩元的韩股。 上涨个股与下跌个股数量分别为492和306只。 韩元兑美元 也跃