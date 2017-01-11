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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 12:02 BJT

两岸关系：研议落实互动新模式，续推动协议监督条例立法--陆委会

路透台北1月11日 - 台湾行政院大陆委员会周三表示，未来将研议落实两岸互动新模式，并持续推动两岸协议监督条例完成立法。

陆委会主委张小月在年终记者会时表示，过去持续推动两岸建设性交流及对话，让台海维持安全稳定格局，未来除将研议落实两岸互动新模式之外，也将持续推动两岸协议正常运作与落实。

陆委会表示，在监督条例立法完成后，将再视情势推动两岸已签署协议生效，及研议后续协商议题。

民进党籍总统蔡英文去年5月20日上任后，两岸关系陷入低谷。包括陆客来台人数去年下半年已大减，台湾日前亦与圣多美和普林西比断绝外交关系，随后该国马上与中国建交。

近日总统蔡英文因访问中南美洲，过境美国事宜，更引发中国的强烈不满。

中国外交部先前表示，希望美国恪守一个中国政策和中美三个联合公报原则，不允许台湾地区领导人“过境”，不向“台独”势力发出任何错误信号，以实际行动维护中美关系大局和台海和平稳定。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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