中国汇市：人民币早盘缩量整理波动率明显回落，市场静待特朗普记者会

* 人民币兑美元早盘围绕昨日收盘价附近缩量整理

* 市场观望情绪较浓，开盘10分钟才出现首笔成交

* 若美指再度转强，人民币料仍承压

路透上海1月11日 - 人民币兑美元即期 周三早盘围绕昨日收盘价附近整理，中间价则仅微跌一个点。交易员指出，由于美元短期走向不确定性较大，加上年初人民币大幅波动，市场观望情绪较浓，早盘开盘10分钟才出现首笔成交，由于市场购汇意愿并不高，成交快速萎缩。

他们并表示，美国当选总统特朗普首场记者会召开在即，市场希望看到特朗普将如何落实其竞选承诺，若美指再度转强，人民币料仍承压；另外由于汇市波动快速收窄，离岸和在岸美元/人民币平价期权隐含波动率长短期限均明显回落。

“现在都不知道怎么做了，自营有，但头寸肯定不会拿很多的，之前大家都抢着购汇的情况似乎没太有了，都比较谨慎。”一中资行交易员称。

北京时间11:47，人民币兑美元 即期报6.9242元,上日收报6.9242元，夜盘终报6.9245元。今日人民币兑美元中间价 报6.9235元，上日为6.9234元。人民币兑美元即期成交额 为76.14亿美元，上日半日为150.47亿美元。

离岸人民币一年期的平价期权隐含波动率 最新报7.188/7.488%，较16年12月底的8.15%附近明显回落；一月期 隐含波动率也从年初的7.45%回落至5.65%附近；在岸各期限的平价期权隐含波动率 亦较去年底高位明显回落。

全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周三微涨，美国总统当选人特朗普将在美东时间11点(1600GMT)左右举行记者会，市场预计他可能会在记者会上公布更多关于其经济计划的内容。

“如果特朗普提供有关刺激措施的细节，特别是与减税有关的细节，美元将继续‘特朗普行情’，”IG Securities驻东京资深外汇策略师Junichi Ishikawa表示。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.1864元, 上日尾盘为7.195元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.8998元, 与在岸即期价差倒挂244点，上一交易日尾盘报6.9108元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.9257，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3045、5.9645和8.427。