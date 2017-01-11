中国汇市：人民币早盘缩量整理波动率明显回落，市场静待特朗普记者会

澳新汇市：澳元和新西兰元向数周高点靠拢，因美联储暗示渐进升息
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
* 人民币兑美元早盘围绕昨日收盘价附近缩量整理
* 市场观望情绪较浓，开盘10分钟才出现首笔成交
* 若美指再度转强，人民币料仍承压
路透上海1月11日 - 人民币兑美元即期 周三早盘围绕昨日收盘价附近整理，中间价则仅微跌一个点。交易员指出，由于美元短期走向不确定性较大，加上年初人民币大幅波动，市场观望情绪较浓，早盘开盘10分钟才出现首笔成交，由于市场购汇意愿并不高，成交快速萎缩。
他们并表示，美国当选总统特朗普首场记者会召开在即，市场希望看到特朗普将如何落实其竞选承诺，若美指再度转强，人民币料仍承压；另外由于汇市波动快速收窄，离岸和在岸美元/人民币平价期权隐含波动率长短期限均明显回落。
“现在都不知道怎么做了，自营有，但头寸肯定不会拿很多的，之前大家都抢着购汇的情况似乎没太有了，都比较谨慎。”一中资行交易员称。
北京时间11:47，人民币兑美元 即期报6.9242元,上日收报6.9242元，夜盘终报6.9245元。今日人民币兑美元中间价 报6.9235元，上日为6.9234元。人民币兑美元即期成交额 为76.14亿美元，上日半日为150.47亿美元。
离岸人民币一年期的平价期权隐含波动率 最新报7.188/7.488%，较16年12月底的8.15%附近明显回落；一月期 隐含波动率也从年初的7.45%回落至5.65%附近；在岸各期限的平价期权隐含波动率 亦较去年底高位明显回落。
全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周三微涨，美国总统当选人特朗普将在美东时间11点(1600GMT)左右举行记者会，市场预计他可能会在记者会上公布更多关于其经济计划的内容。
“如果特朗普提供有关刺激措施的细节，特别是与减税有关的细节，美元将继续‘特朗普行情’，”IG Securities驻东京资深外汇策略师Junichi Ishikawa表示。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.1864元, 上日尾盘为7.195元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.8998元, 与在岸即期价差倒挂244点，上一交易日尾盘报6.9108元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.9257，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3045、5.9645和8.427。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。 0236 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.9%至2,337.92点。 “市场对今后韩国经济基本面的预测越来越乐观，正在吸引越来越多的投资者。KOSPI的上行趋势可能会持续至第三季，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 该分析师还称，外资转为韩股的净买家后，股市加速上涨。 接近中午时，外资买超868亿韩元(7,766万美元)韩股，对该指数构成支持。 “由于前景乐观，还会有更多外资流入本地股市，”该分析师称。 外资今年总计已净买入7.8万亿韩元的韩股。 上涨个股与下跌个股数量分别为492和306只。 韩元兑美元 也跃