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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 12:30 BJT

国际油市：TOCOM推出成品油实货合约，开日本交易所先河

路透东京1月11日 - 东京工业品交易所(TOCOM)周三推出一个针对汽油和煤油等油品的实货市场，这是日本首家交易所推出此类合约。

上市交易合约将是通过海运或在炼油厂交货的汽油、煤油、柴油、船用A级锅炉燃料油及低硫船用A级锅炉燃料油(LSA)。

TOCOM一位管理人士称，主要参与者为炼厂、贸易公司和石油分销商。交易价格将在TOCOM网站发布。

“执行价将用于确定2017年5月在TOCOM上市、以现金结算石油期货合约的结算价，”该交易所称。

目前新加坡有成品油实货合约交易。(完) (编译 刘秀红；审校 张荻)
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