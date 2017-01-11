版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 12:28 BJT

印尼金融：财政部发新规，要求债市交易商善加维护与政府的合作关系

路透雅加达1月11日 - 印尼财政部发布针对债市交易商的新规，要求初级市场交易商“维护”他们与政府间的合作关系，避免利益冲突。

周三上传至财政部网站的文件显示，初级债市交易商“基于职业原则、正直理念、规避利益冲突要求、以及看顾印尼国家利益的需要，有义务维护与印尼政府之间的合作关系”。

文件署期是12月30日，称如果初级市场交易商不能履行所规定的条件，则财政部长可以吊销该交易商的经营执照。

此外，对于某家银行或证券公司提出的成为初级市场交易商的申请，财长有权基于对其过往交易记录的考量，包括与财政部打交道的经历，来决定是接受或是拒绝。

继摩根大通 在11月将印尼股票评级从“加码”降至“减码”后，印尼政府切断了与该银行的业务往来。（完）

(编译 高琦 审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐