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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 12:52 BJT

新兴汇市：亚币持稳或走坚，聚焦于特朗普记者会

亚币在过去几个月全线回落，因市场预期特朗普有关基建支出及减税的提案将推升美国
经济成长及通胀，美债收益率因此跳涨。
    
    韩元方面，受到了外国投资者美元卖盘及外资对韩股的需求支撑。
    
    韩国股市 一度触及2015年7月以来最高，日内涨1.4%。
    
    有关第四季韩国企业业绩将表现强劲的预期，帮助提振了韩国股市。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            116.07    115.78   -0.25   +0.86    117.07
    坡元            1.4353    1.4362   +0.06   +0.95    1.4490
    台币          31.900    31.948   +0.15   +1.19    32.279
    韩元           1193.47   1194.60   +0.09   +1.19   1207.70
    泰铢             35.58     35.60   +0.06   +0.62     35.80
    菲律宾披索       49.53     49.51   -0.04   +0.39     49.72
    印尼卢比      13310.00  13310.00   +0.00   +1.20  13470.00
    印度卢比       68.25     68.19   -0.09   -0.48     67.92
    马币            4.4730    4.4730   +0.00   +0.26    4.4845
    人民币          6.9240    6.9245   +0.01   +0.33    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译 杜明霞/王颖/刘秀红；审校 高琦/龚芳/王兴亚)
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