新兴汇市：亚币持稳或走坚，聚焦于特朗普记者会

澳新汇市：澳元和新西兰元向数周高点靠拢，因美联储暗示渐进升息
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
亚币在过去几个月全线回落，因市场预期特朗普有关基建支出及减税的提案将推升美国 经济成长及通胀，美债收益率因此跳涨。 韩元方面，受到了外国投资者美元卖盘及外资对韩股的需求支撑。 韩国股市 一度触及2015年7月以来最高，日内涨1.4%。 有关第四季韩国企业业绩将表现强劲的预期，帮助提振了韩国股市。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 116.07 115.78 -0.25 +0.86 117.07 坡元 1.4353 1.4362 +0.06 +0.95 1.4490 台币 31.900 31.948 +0.15 +1.19 32.279 韩元 1193.47 1194.60 +0.09 +1.19 1207.70 泰铢 35.58 35.60 +0.06 +0.62 35.80 菲律宾披索 49.53 49.51 -0.04 +0.39 49.72 印尼卢比 13310.00 13310.00 +0.00 +1.20 13470.00 印度卢比 68.25 68.19 -0.09 -0.48 67.92 马币 4.4730 4.4730 +0.00 +0.26 4.4845 人民币 6.9240 6.9245 +0.01 +0.33 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞/王颖/刘秀红；审校 高琦/龚芳/王兴亚)
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。 0236 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.9%至2,337.92点。 “市场对今后韩国经济基本面的预测越来越乐观，正在吸引越来越多的投资者。KOSPI的上行趋势可能会持续至第三季，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 该分析师还称，外资转为韩股的净买家后，股市加速上涨。 接近中午时，外资买超868亿韩元(7,766万美元)韩股，对该指数构成支持。 “由于前景乐观，还会有更多外资流入本地股市，”该分析师称。 外资今年总计已净买入7.8万亿韩元的韩股。 上涨个股与下跌个股数量分别为492和306只。 韩元兑美元 也跃