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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 13:49 BJT

国际油市：沙特减少供应报导支撑油价小涨，但细节不明朗令涨幅受限

交易员表示，油价上涨是因为有报导称，沙特告知部分亚洲客户将略微降低2月的原油供应。不过路透尚不能证实降低供应的详情。

外界也在怀疑减产幅度是否足以让市场供求恢复平衡。布兰特和美国原油本月至今均下跌约6%。

“交易员对美国供应增加及OPEC是否遵守减产协议感到忧心，”澳新银行(澳盛银行，ANZ)表示。

美国能源资料协会(EIA)周二称，预计2017年美国原油日产量将较去年增加11万桶至900万桶。上月预估为按年减少8万桶。

交易员的另一个担忧是美国原油库存偏高。EIA料将在周三公布最新库存数据。

“鉴于库存处于30年来最高的季节性水平，本周的报告若显示库存再次增加，油价可能会进一步承压，”澳新银行表示。

在美国之外，对OPEC会员国能否遵守减产协议的怀疑也挥之不去。

OPEC第二大产油国伊拉克表示，将在2月增加其主要港口巴士拉港的石油出口至纪录高位。(完)

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(编译 张若琪/王兴亚；审校 杜明霞)
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