国际油市：沙特减少供应报导支撑油价小涨，但细节不明朗令涨幅受限

澳新汇市：澳元和新西兰元向数周高点靠拢，因美联储暗示渐进升息
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
交易员表示，油价上涨是因为有报导称，沙特告知部分亚洲客户将略微降低2月的原油供应。不过路透尚不能证实降低供应的详情。
外界也在怀疑减产幅度是否足以让市场供求恢复平衡。布兰特和美国原油本月至今均下跌约6%。
“交易员对美国供应增加及OPEC是否遵守减产协议感到忧心，”澳新银行(澳盛银行，ANZ)表示。
美国能源资料协会(EIA)周二称，预计2017年美国原油日产量将较去年增加11万桶至900万桶。上月预估为按年减少8万桶。
交易员的另一个担忧是美国原油库存偏高。EIA料将在周三公布最新库存数据。
“鉴于库存处于30年来最高的季节性水平，本周的报告若显示库存再次增加，油价可能会进一步承压，”澳新银行表示。
在美国之外，对OPEC会员国能否遵守减产协议的怀疑也挥之不去。
OPEC第二大产油国伊拉克表示，将在2月增加其主要港口巴士拉港的石油出口至纪录高位。(完)
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(编译 张若琪/王兴亚；审校 杜明霞)
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。 0236 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.9%至2,337.92点。 “市场对今后韩国经济基本面的预测越来越乐观，正在吸引越来越多的投资者。KOSPI的上行趋势可能会持续至第三季，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 该分析师还称，外资转为韩股的净买家后，股市加速上涨。 接近中午时，外资买超868亿韩元(7,766万美元)韩股，对该指数构成支持。 “由于前景乐观，还会有更多外资流入本地股市，”该分析师称。 外资今年总计已净买入7.8万亿韩元的韩股。 上涨个股与下跌个股数量分别为492和306只。 韩元兑美元 也跃