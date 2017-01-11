版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 16:34 BJT

重发-《中国新债预测》国开行1/7/20年增发债均值分别为3.18%、3.81%和4.01%

(重发以补上受访银行家数)
    * 招标品种：国开行1/7/20年增发债
    * 期限及招标金额：1/7年：60亿元；20年：40亿元
    * 招标时间：1月12日（周四）14:30-15:30
    * 受访人数：8位(银行、券商)
    * 预测区间：3.10%-3.30%；3.76%-3.85%；3.95%-4.05%
    * 预测均值：3.18%、3.81%、4.01%

    路透上海1月11日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发一、七和20年三期固
息债。路透调查显示，二级市场短期震荡中仍偏弱，且年初以来一级市场配置户热情有限，
预计明日新债需求依旧不温不火，三期债收益率预测均值分别为3.18%、3.81%和4.01%。   
    
    上海一银行交易员称，“前两天（二级市场短暂回暖）看来也就是交易盘自嗨，配置盘
到现在还没什么动静，感觉过年（春节）前就这样了，不会有太大改观。”
    
    农发行今日下午招标的1-10年五期固息增发债中，一、三、五年期低于二级估值，七年
和10年期则明显偏高。 
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、七和20年最
新收益率为3.1991%、3.7899%和3.9926%。
    
    二级市场上，剩余期限约19年的国开债160205 最新报价为4.05%/3.96%
，上日尾盘为4.01%/3.93%。

    明日招标三期债分别为该行2016年第17期 和2017年第一、第二期增发
债，票面利率分别为2.35%、3.85%和4.01%。

    具体发行条款如下：

                    2016年第17期、2017年第一、第二期增发债
    -------------------------------------------------------
    发行上限        1/7年：60亿元；20年：40亿元  
    期限/计息方式   1/7/20年固息
    招标时间        1/7/20年：1月12日14:30-15:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          1/16
    起息日          1年：2016年11月14日；7/20年：2017年1月9日
    分销期          1/13-1/16
    上市日          1/18
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          1年：无；7年：0.10%；20年：0.20%
    ----------------------------------------------------(完)

 (发稿 边竞；审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐