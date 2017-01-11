重发-《中国新债预测》国开行1/7/20年增发债均值分别为3.18%、3.81%和4.01%

(重发以补上受访银行家数) * 招标品种：国开行1/7/20年增发债 * 期限及招标金额：1/7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月12日（周四）14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商) * 预测区间：3.10%-3.30%；3.76%-3.85%；3.95%-4.05% * 预测均值：3.18%、3.81%、4.01% 路透上海1月11日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发一、七和20年三期固 息债。路透调查显示，二级市场短期震荡中仍偏弱，且年初以来一级市场配置户热情有限， 预计明日新债需求依旧不温不火，三期债收益率预测均值分别为3.18%、3.81%和4.01%。 上海一银行交易员称，“前两天（二级市场短暂回暖）看来也就是交易盘自嗨，配置盘 到现在还没什么动静，感觉过年（春节）前就这样了，不会有太大改观。” 农发行今日下午招标的1-10年五期固息增发债中，一、三、五年期低于二级估值，七年 和10年期则明显偏高。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、七和20年最 新收益率为3.1991%、3.7899%和3.9926%。 二级市场上，剩余期限约19年的国开债160205 最新报价为4.05%/3.96% ，上日尾盘为4.01%/3.93%。 明日招标三期债分别为该行2016年第17期 和2017年第一、第二期增发 债，票面利率分别为2.35%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2016年第17期、2017年第一、第二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1/7年：60亿元；20年：40亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：1月12日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 1/16 起息日 1年：2016年11月14日；7/20年：2017年1月9日 分销期 1/13-1/16 上市日 1/18 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；7年：0.10%；20年：0.20% ----------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)