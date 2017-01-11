重发-《中国新债预测》国开行1/7/20年增发债均值分别为3.18%、3.81%和4.01%

澳新汇市：澳元和新西兰元向数周高点靠拢，因美联储暗示渐进升息
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
(重发以补上受访银行家数) * 招标品种：国开行1/7/20年增发债 * 期限及招标金额：1/7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月12日（周四）14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商) * 预测区间：3.10%-3.30%；3.76%-3.85%；3.95%-4.05% * 预测均值：3.18%、3.81%、4.01% 路透上海1月11日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发一、七和20年三期固 息债。路透调查显示，二级市场短期震荡中仍偏弱，且年初以来一级市场配置户热情有限， 预计明日新债需求依旧不温不火，三期债收益率预测均值分别为3.18%、3.81%和4.01%。 上海一银行交易员称，“前两天（二级市场短暂回暖）看来也就是交易盘自嗨，配置盘 到现在还没什么动静，感觉过年（春节）前就这样了，不会有太大改观。” 农发行今日下午招标的1-10年五期固息增发债中，一、三、五年期低于二级估值，七年 和10年期则明显偏高。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、七和20年最 新收益率为3.1991%、3.7899%和3.9926%。 二级市场上，剩余期限约19年的国开债160205 最新报价为4.05%/3.96% ，上日尾盘为4.01%/3.93%。 明日招标三期债分别为该行2016年第17期 和2017年第一、第二期增发 债，票面利率分别为2.35%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2016年第17期、2017年第一、第二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1/7年：60亿元；20年：40亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：1月12日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 1/16 起息日 1年：2016年11月14日；7/20年：2017年1月9日 分销期 1/13-1/16 上市日 1/18 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；7年：0.10%；20年：0.20% ----------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。 0236 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.9%至2,337.92点。 “市场对今后韩国经济基本面的预测越来越乐观，正在吸引越来越多的投资者。KOSPI的上行趋势可能会持续至第三季，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 该分析师还称，外资转为韩股的净买家后，股市加速上涨。 接近中午时，外资买超868亿韩元(7,766万美元)韩股，对该指数构成支持。 “由于前景乐观，还会有更多外资流入本地股市，”该分析师称。 外资今年总计已净买入7.8万亿韩元的韩股。 上涨个股与下跌个股数量分别为492和306只。 韩元兑美元 也跃