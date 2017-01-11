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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 14:20 BJT

更新版 1-新兴汇市：土耳其里拉兑美元频创新低，受政经稳定疑虑打压

(新增细节和背景)

路透伊斯坦布尔1月11日 - 土耳其里拉兑美元周三贬幅重达2.5%，因投资者担心该国的政治和经济前景稳定，使里拉今年已跌逾9%。

土耳其央行不愿升息以遏制里拉的跌势，使受武装分子炸弹袭击、经济放缓、及总统埃尔多安扩权计划的政治变数等引发的疑虑雪上加霜。

里拉兑美元 一度跌至3.8950的新低，0545GMT扳回部分跌幅，报3.8350。自去年7月发生未遂军事政变以来，里拉兑美元已重贬约25%。

里拉兑欧元 亦从周二收盘价3.9971一度跌至4.1089的纪录新低，之后扳回部分跌幅，报4.0454。

里拉重挫周二已促使土耳其央行采取行动，将外汇存款准备金率下调50个基点，为金融体系挹注15亿美元的流动性。

央行在声明稿表示，在密切监控市场发展，若有需要可能采取更多措施，以维持物价和金融稳定。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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