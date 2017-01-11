版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 14:12 BJT

台湾股市：微幅收跌，屏息以待特朗普记者会释出美国新政策方向

路透台北1月11日 - 台湾股市周三微幅收跌。分析师表示，由于美国候任总统特朗普稍
后将召开就任前记者会，市场屏息以待特朗普新政策方向，指数续在既有区间窄幅波动，静
待国际变数厘清。
    
    台湾加权股价指数 微收跌0.04%，至9,345.74点；今日成交初值 为72
6.93亿台币，上交易日修正后为605.98亿。  
    
    元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，尽管外资连五日买超台股，但买超力道偏小，而
本土法人资金操作也显得保守，令大盘缺量难逃整理格局，暂且仰赖个股表现，关注科技大
厂台积电 及大立光 明日投资人说明会释出第一季的展望如何。    
    
    兆丰投顾一不愿具名分析师则称，目前台股仍紧盯稍后特朗普记者会涉及未来施政方向
的谈话内容。若了无新意，料台股将随美股拉回整理，但预期回档幅度有限，料在9,300点
附近便获得支撑。
    
    分析师预估，明日台股指数区间料在9,300-9,400点。    

    亚洲股市周三依旧涨跌互见，本地时间13:55，MSCI亚太明晟指数 涨0.
46%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐