台湾股市：微幅收跌，屏息以待特朗普记者会释出美国新政策方向

澳新汇市：澳元和新西兰元向数周高点靠拢，因美联储暗示渐进升息
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
路透台北1月11日 - 台湾股市周三微幅收跌。分析师表示，由于美国候任总统特朗普稍 后将召开就任前记者会，市场屏息以待特朗普新政策方向，指数续在既有区间窄幅波动，静 待国际变数厘清。 台湾加权股价指数 微收跌0.04%，至9,345.74点；今日成交初值 为72 6.93亿台币，上交易日修正后为605.98亿。 元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，尽管外资连五日买超台股，但买超力道偏小，而 本土法人资金操作也显得保守，令大盘缺量难逃整理格局，暂且仰赖个股表现，关注科技大 厂台积电 及大立光 明日投资人说明会释出第一季的展望如何。 兆丰投顾一不愿具名分析师则称，目前台股仍紧盯稍后特朗普记者会涉及未来施政方向 的谈话内容。若了无新意，料台股将随美股拉回整理，但预期回档幅度有限，料在9,300点 附近便获得支撑。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,300-9,400点。 亚洲股市周三依旧涨跌互见，本地时间13:55，MSCI亚太明晟指数 涨0. 46%。(完)
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。 0236 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.9%至2,337.92点。 “市场对今后韩国经济基本面的预测越来越乐观，正在吸引越来越多的投资者。KOSPI的上行趋势可能会持续至第三季，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 该分析师还称，外资转为韩股的净买家后，股市加速上涨。 接近中午时，外资买超868亿韩元(7,766万美元)韩股，对该指数构成支持。 “由于前景乐观，还会有更多外资流入本地股市，”该分析师称。 外资今年总计已净买入7.8万亿韩元的韩股。 上涨个股与下跌个股数量分别为492和306只。 韩元兑美元 也跃