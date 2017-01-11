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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 14:15 BJT

澳洲股市：收高，基本材料类股强劲上涨

金属和矿业类指数 攀升2.7%，为连续第二个交易日上涨，其中力拓 涨3.9%，Fortescue Metals 涨4.5%。

必和必拓 涨2.6%，该公司拥有大量石油权益，其股价上涨也得益于油价上涨。

金矿类股Newcrest Mining 和Resolute Mining 分别涨1.2%和1.5%，因金价持守在六周高点附近。

消费类股也上扬，Woolworths 涨0.8%，Treasury Wine Estates 涨近2%。

但金融类股下跌，“四大银行”中有三家跌幅在0.3%至0.8%不等。澳洲联邦银行 则上涨0.2%。(完)
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