版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 14:24 BJT

日本股市：日经指数小幅收高，特朗普记者会前涨势有限

路透东京1月11日 - 日本股市周三小涨，在备受瞩目的美国候任总统特朗普稍晚记者会之前，升势有限。

日经指数 收高0.3%，至19,364.67点，结束先前三天跌势。

东证股价指数 上涨0.5%，至1,550.40点，JPX日经400指数 上涨0.5%，至13,886.42点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐