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市场报道 | 2017年 1月 11日 星期三 14:45 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元缓步下行，等待特朗普记者会

0617 GMT

* 欧元兑美元亚洲开盘报1.0554，显然未能突破隔夜的1.0625

* 在特朗普记者会前，亚洲时段交投淡静，波动区间在1.0537-65

* 欧元兑美元从隔夜高点1.0628缓步下行

* 主要在日线图上一目均衡转换线与基准线1.0520和1.0607之间波动

* 今日有16亿欧元行权价在1.0550的期权到期

* 位于行权价上下两方的1.0500和1.0600处，也有期权到期 (完)

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