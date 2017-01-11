全球金市：金价持于六周高点附近，受避险买需支撑

澳新汇市：澳元和新西兰元向数周高点靠拢，因美联储暗示渐进升息
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
他补充称，焦点在英国退欧、法国4月选举以及特朗普贸易政策影响等方面。
0630GMT，现货金 涨0.1%报每盎司1,188.86美元。金价周二触及11月30日以来高点1,190.46美元。
美国期金 涨0.3%报每盎司1,188.70美元。
“市场对特朗普言论及行动超乎寻常地敏感，这种情况可能会持续下去，直到市场习惯了他当总统。这可能需要几个月的时间。这样，金价的波动可能也会比较大，”汇丰证券驻纽约首席金属分析师James Steel称。
“除了美元疲弱以外，金价上涨还取决于美债收益率回落及股市涨势温和。”
路透技术分析师王涛预计，现货金已升穿1,172美元的阻力位，将升至每盎司1,210美元。
其他贵金属方面，现货银 跌0.2%报每盎司16.76美元，上日涨逾1%，并创近四周高位。
现货铂金 最多跌0.4%至974.10美元，现货钯金 一度跌0.3%至762.22美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 春喜/李爽 审校 高琦/王颖)
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。 0236 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.9%至2,337.92点。 “市场对今后韩国经济基本面的预测越来越乐观，正在吸引越来越多的投资者。KOSPI的上行趋势可能会持续至第三季，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 该分析师还称，外资转为韩股的净买家后，股市加速上涨。 接近中午时，外资买超868亿韩元(7,766万美元)韩股，对该指数构成支持。 “由于前景乐观，还会有更多外资流入本地股市，”该分析师称。 外资今年总计已净买入7.8万亿韩元的韩股。 上涨个股与下跌个股数量分别为492和306只。 韩元兑美元 也跃