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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 15:04 BJT

全球金市：金价持于六周高点附近，受避险买需支撑

他补充称，焦点在英国退欧、法国4月选举以及特朗普贸易政策影响等方面。

0630GMT，现货金 涨0.1%报每盎司1,188.86美元。金价周二触及11月30日以来高点1,190.46美元。

美国期金 涨0.3%报每盎司1,188.70美元。

“市场对特朗普言论及行动超乎寻常地敏感，这种情况可能会持续下去，直到市场习惯了他当总统。这可能需要几个月的时间。这样，金价的波动可能也会比较大，”汇丰证券驻纽约首席金属分析师James Steel称。

“除了美元疲弱以外，金价上涨还取决于美债收益率回落及股市涨势温和。”

路透技术分析师王涛预计，现货金已升穿1,172美元的阻力位，将升至每盎司1,210美元。

其他贵金属方面，现货银 跌0.2%报每盎司16.76美元，上日涨逾1%，并创近四周高位。

现货铂金 最多跌0.4%至974.10美元，现货钯金 一度跌0.3%至762.22美元。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 春喜/李爽 审校 高琦/王颖)
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