更新版 1-台湾货币市场：年前短钱充斥短率持稳低位，年后短率下滑预期渐增

* 年前短钱充斥拆款利率维持偏低水准 * 年后短率可能下滑，60天短票出现成交 * 公债交割无碍RP资金宽松，利率持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北1月11日 - 台湾银行间短率周三大致持稳低位。资金调度人员指出，农历年关宽松预期不低，年 前短钱充斥，此令拆款利率维持偏低水准，且区间高位缓步下移。 交易员表示，台湾近期内外部面临不小的变数，央行为稳定市场，刻意维持宽松将是主轴。有银行眼见农 历年关不是关，且年后短率还有可能进一步下滑，已开始买进较长天期如60天的短票，藉此锁定利率。 〞我看整个市场只有国库有需求。〞一位银行资调人士说。 另一公股银行资调人士指出，整个市场宽松基调已定，因此短期先把钱尽量往外丢，年关前若有缺口，再 行拆入不迟。 一大型票券商交易员则称，由于短钱太多，银行无论一周与两周的拆款利率都一样，成交利率落在0.34-0 .36%，且高位逐渐减少。 因应农历年新钞需求，台湾银行从2016年12月28日起至2017年1月16日陆续排定银行提领新钞。根据央行 统计，1月10日的通货发行数达到2兆(万亿)494亿余台币，较上日约增加166.96亿。 本地时间17:41 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.935 31.948 台湾加权股价指数<.TWII 9,345.74 9,349.64 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.171% 0.174% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.170-0.230% 0.173-0.025% --一周拆款利率区间 0.170-0.400% 0.173-0.400% --两周拆款利率区间 0.200-0.400% 0.180-0.380% **长天短票出现成交** 短票方面，票券商指出，由于预期农历年后短率下滑机率存在，除票券商出现惜售心态外，也有银行开始 买进60天期的短票，期望藉此锁定利率。 一位大型票券商交易员表示，近日因有几家银行在去年底发行的可转让定存单(NCD)到期没续发，市场资 金又更加宽松，令短票供不应求，只能对每家客户的分配额度再减少一些。 〞60天期的短票有以0.42%成交。〞另一票券商交易主管说。 今日落点在农历年前的自保短票利率承作利率在0.35-0.37%，跨农历年的自保短票利率承作利率在0.40-0 .41%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.411%，区间在0.35-0.48%，成交金额143.74亿 台币；前日加权平均利率为0.436%，区间在0.42-0.48%，成交金额45.63亿台币。上日自保60天短票成交加权 平均利率在0.420%，区间在0.36-0.44%，成交金额59.94亿台币。 台湾央行周三发行3,608亿台币定存单，发行余额减7亿台币。本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)5,784 .5亿台币；余日到期定存单分别为：周四3,079亿、周五1,470亿。 拆款中心资料 显示，周三银行超额准备为100亿台币，累计超额准备则达3,022亿台币、加计前期1% 的超额准备为4,676亿台币。 **公债交割无碍宽松** 债券附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，今日虽有250亿台币公债交割，但市场宽松依旧，成交利率 仍维持既有水准。 交易员指出，今日投信明显多钱，主要因有定存与短票到期且不续做。惟农历年关前仍有一些国际债券与 台币计价债券交割，因此还是不能掉以轻心。 〞投信短钱很多，趁机汰换高利率的客户，且只酌收跨年资金，因为券的库存不够。〞一位大型票券商交 易员说。 今日有两年公债交割250亿台币、和润交割公司债28亿，但也有台积电 公司债还本100亿台币。 本周的紧缩因素还有：周四有森宝公司债交割4亿台币，周五有日月光 80亿台币公司债交割，还 有一期国库券交割，预期300亿台币；至于宽松因素尚有13日东阳实业公司债还本5亿台币。 今日证券商与金融机构短天期作公债RP利率大致同上日，约在0.31-0.33%，公司债附买回利率在0.40-0.4 3%；跨农历年后的公债成交同上日在0.35-0.37%，公司债则落在0.44-0.46%。 票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率参考区间在0.27-0.30%；而跨农历年后公债 参考利率在0.30-0.36%；公司债利率主要成交在0.32-0.42%。(完) (审校 林高丽)