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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 15:11 BJT

《图表新闻》台湾和韩国高居2016年亚洲股市外国投资榜单最上方

路透1月11日 - 2016年外资对亚洲股市的投资规模方面，台湾和韩国遥遥领先，但第四季受到美债收益率(殖利率)上升影响，出现大规模资金外流。

根据证交所数据，第四季外国投资者在亚洲七个股市(台湾、印度、印尼、菲律宾、越南、泰国和韩国)总计净卖出约100亿美元。分析师认为，随着有关美国将有更多升息的预期日益升温，亚洲市场2017年料将遭遇更多资本外流。

图表：reut.rs/2ieR8nb (完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
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