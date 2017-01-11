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债券 | 2017年 1月 11日 星期三 15:13 BJT

欧洲金融：意大利财长称将不需要寻求ESM基金援助--报载

路透米兰1月11日 - 意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)向一家报纸表示，意大利将不需要欧洲稳定机制(ESM)的支援，并称西雅那银行 体质稳健，将重返获利。

“我们将不需要，”当被问及意大利向ESM寻求金援的可能性时，帕多安周三向La Repubblica表示。

西雅那银行去年未能完成一项增资计划后，意大利政府将向西雅那银行挹注66亿欧元(69.7亿美元)的政府资金。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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