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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 15:30 BJT

金属期市：伦铜维持隔夜涨势，供应疑虑支撑期锌

0700 GMT，LME三个月期铜 上涨0.3%至每吨5,780美元，盘初曾一度走低。该合约周二创下了一个月高位。

上海主力期铜合约 扬升3%，报每吨47,160元人民币，因中国12月PPI增长给期铜带来上涨动能。

对供应面进一步受阻的担忧升高，成为市场基调。

全球最大铜矿--智利Escondida矿工人已经拒绝了必和必拓 开出的薪资条件。

此外，印尼提出的铜精矿出口禁令也将在1月12日生效。

“虽然政府料将在本周稍晚发布新的出口规则，但交易员看似很紧张。”澳新银行大宗商品策略师Daniel Hynes指出。

伦敦期锌 持平于每吨2,720美元，稍早创下近一个月高位。上海期锌 攀升1.7%。

伦敦期镍 下跌0.6%至每吨10,555美元。上海期镍 上涨1.13%。伦敦期铝 涨0.17%至每吨1,752美元。上海期铝 上升2.7%。（完）

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/高琦 审校 艾茂林/于春红)
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