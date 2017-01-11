金属期市：伦铜维持隔夜涨势，供应疑虑支撑期锌

澳新汇市：澳元和新西兰元向数周高点靠拢，因美联储暗示渐进升息
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
0700 GMT，LME三个月期铜 上涨0.3%至每吨5,780美元，盘初曾一度走低。该合约周二创下了一个月高位。
上海主力期铜合约 扬升3%，报每吨47,160元人民币，因中国12月PPI增长给期铜带来上涨动能。
对供应面进一步受阻的担忧升高，成为市场基调。
全球最大铜矿--智利Escondida矿工人已经拒绝了必和必拓 开出的薪资条件。
此外，印尼提出的铜精矿出口禁令也将在1月12日生效。
“虽然政府料将在本周稍晚发布新的出口规则，但交易员看似很紧张。”澳新银行大宗商品策略师Daniel Hynes指出。
伦敦期锌 持平于每吨2,720美元，稍早创下近一个月高位。上海期锌 攀升1.7%。
伦敦期镍 下跌0.6%至每吨10,555美元。上海期镍 上涨1.13%。伦敦期铝 涨0.17%至每吨1,752美元。上海期铝 上升2.7%。（完）
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/高琦 审校 艾茂林/于春红)
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。 0236 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.9%至2,337.92点。 “市场对今后韩国经济基本面的预测越来越乐观，正在吸引越来越多的投资者。KOSPI的上行趋势可能会持续至第三季，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 该分析师还称，外资转为韩股的净买家后，股市加速上涨。 接近中午时，外资买超868亿韩元(7,766万美元)韩股，对该指数构成支持。 “由于前景乐观，还会有更多外资流入本地股市，”该分析师称。 外资今年总计已净买入7.8万亿韩元的韩股。 上涨个股与下跌个股数量分别为492和306只。 韩元兑美元 也跃