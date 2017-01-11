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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 15:44 BJT

台湾债市：五年券106/2殖利率微收扬，盘整静候特朗普记者会释出讯息指引

* 五年券106/2发行前交易殖利率微收扬
    * 盘整静待特朗普记者会释出讯息指引
    * 106/2殖利率明日区间料在0.82-0.85%

    路透台北1月11日 - 台湾指标五年公债106/2发行前交易殖利率 周三微收扬。交易员认为，
目前台债盘势陷入胶着，观望稍后美国总统当选人特朗普记者会释出讯息指引，明日料台债仍将紧随美债走势
。
    
    他们指出，尽管106/2空单量上日缓步垫高至80亿台币，逼近250亿总发行量三分之一水准，但短线轧空氛
围却备受压抑、不敢躁进，毕竟两年券106/1及五年券106/2间利差仍偏窄，市场普遍预期106/2殖利率下档空
间有限，影响追价意愿薄弱。
    
    〞现在市场没有方向，殖利率逢高接手意愿仍在，但上冲下洗则不会积极来回操作 。〞一大型银行券交
易主管说。 
   
    另位大型证券交易员也称，时序逐渐逼近农历春节最后交易日(24日)，多数交易商不愿在年前建置大部位
，交投倾向在区间内来回操作，短线暂难跳脱既有区间盘整格局。
    
    交易员预估，明日10年券105/11公债殖利率料在1.13-1.18%；五年106/2期公债发行前交易殖利率则暂看
在0.82-0.85%之间。
    
    美国公债收益率周二持稳，因投资人对240亿美元三年期公债的需求稳健，抵消了公债在美股缩减盘初跌
幅后出现的温和抛盘。指标10年期公债 收益率变动不大，收报2.379%，盘中在宽幅仅为3个基点的
区间内反覆，上日收报2.376%。 
     
      收盘价                  涨跌幅     报价(%)             区间(%)      成交值
  年    期别                  (基点)                                    (亿台币)
  期                                                                  
   2   106/1                   +2.10      0.5960     *0.5700-0.5960%         5.0
   5   106/2                   +1.57      0.8377      0.8210-0.8377%       141.5
  10  105/11                   +0.80      1.1655      1.1550-1.1655%         1.5
    注*表该券发行前交易以来新低。
    
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选             
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选            
 30  105/10                 没有成
                                交
 20   105/9                 没有成
                                交
 10  105/11                1.1655%
  5  105/13                 没有成
                                交
  3   105/1                 没有成
                                交
  2   106/1                0.5960%
 (完) 

 (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)
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