台湾债市：五年券106/2殖利率微收扬，盘整静候特朗普记者会释出讯息指引

* 五年券106/2发行前交易殖利率微收扬 * 盘整静待特朗普记者会释出讯息指引 * 106/2殖利率明日区间料在0.82-0.85% 路透台北1月11日 - 台湾指标五年公债106/2发行前交易殖利率 周三微收扬。交易员认为， 目前台债盘势陷入胶着，观望稍后美国总统当选人特朗普记者会释出讯息指引，明日料台债仍将紧随美债走势 。 他们指出，尽管106/2空单量上日缓步垫高至80亿台币，逼近250亿总发行量三分之一水准，但短线轧空氛 围却备受压抑、不敢躁进，毕竟两年券106/1及五年券106/2间利差仍偏窄，市场普遍预期106/2殖利率下档空 间有限，影响追价意愿薄弱。 〞现在市场没有方向，殖利率逢高接手意愿仍在，但上冲下洗则不会积极来回操作 。〞一大型银行券交 易主管说。 另位大型证券交易员也称，时序逐渐逼近农历春节最后交易日(24日)，多数交易商不愿在年前建置大部位 ，交投倾向在区间内来回操作，短线暂难跳脱既有区间盘整格局。 交易员预估，明日10年券105/11公债殖利率料在1.13-1.18%；五年106/2期公债发行前交易殖利率则暂看 在0.82-0.85%之间。 美国公债收益率周二持稳，因投资人对240亿美元三年期公债的需求稳健，抵消了公债在美股缩减盘初跌 幅后出现的温和抛盘。指标10年期公债 收益率变动不大，收报2.379%，盘中在宽幅仅为3个基点的 区间内反覆，上日收报2.376%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 2 106/1 +2.10 0.5960 *0.5700-0.5960% 5.0 5 106/2 +1.57 0.8377 0.8210-0.8377% 141.5 10 105/11 +0.80 1.1655 1.1550-1.1655% 1.5 注*表该券发行前交易以来新低。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成 交 20 105/9 没有成 交 10 105/11 1.1655% 5 105/13 没有成 交 3 105/1 没有成 交 2 106/1 0.5960% (完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)