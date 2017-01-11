台湾债市：五年券106/2殖利率微收扬，盘整静候特朗普记者会释出讯息指引

澳新汇市：澳元和新西兰元向数周高点靠拢，因美联储暗示渐进升息
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
* 五年券106/2发行前交易殖利率微收扬 * 盘整静待特朗普记者会释出讯息指引 * 106/2殖利率明日区间料在0.82-0.85% 路透台北1月11日 - 台湾指标五年公债106/2发行前交易殖利率 周三微收扬。交易员认为， 目前台债盘势陷入胶着，观望稍后美国总统当选人特朗普记者会释出讯息指引，明日料台债仍将紧随美债走势 。 他们指出，尽管106/2空单量上日缓步垫高至80亿台币，逼近250亿总发行量三分之一水准，但短线轧空氛 围却备受压抑、不敢躁进，毕竟两年券106/1及五年券106/2间利差仍偏窄，市场普遍预期106/2殖利率下档空 间有限，影响追价意愿薄弱。 〞现在市场没有方向，殖利率逢高接手意愿仍在，但上冲下洗则不会积极来回操作 。〞一大型银行券交 易主管说。 另位大型证券交易员也称，时序逐渐逼近农历春节最后交易日(24日)，多数交易商不愿在年前建置大部位 ，交投倾向在区间内来回操作，短线暂难跳脱既有区间盘整格局。 交易员预估，明日10年券105/11公债殖利率料在1.13-1.18%；五年106/2期公债发行前交易殖利率则暂看 在0.82-0.85%之间。 美国公债收益率周二持稳，因投资人对240亿美元三年期公债的需求稳健，抵消了公债在美股缩减盘初跌 幅后出现的温和抛盘。指标10年期公债 收益率变动不大，收报2.379%，盘中在宽幅仅为3个基点的 区间内反覆，上日收报2.376%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 2 106/1 +2.10 0.5960 *0.5700-0.5960% 5.0 5 106/2 +1.57 0.8377 0.8210-0.8377% 141.5 10 105/11 +0.80 1.1655 1.1550-1.1655% 1.5 注*表该券发行前交易以来新低。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成 交 20 105/9 没有成 交 10 105/11 1.1655% 5 105/13 没有成 交 3 105/1 没有成 交 2 106/1 0.5960% (完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。 0236 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.9%至2,337.92点。 “市场对今后韩国经济基本面的预测越来越乐观，正在吸引越来越多的投资者。KOSPI的上行趋势可能会持续至第三季，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 该分析师还称，外资转为韩股的净买家后，股市加速上涨。 接近中午时，外资买超868亿韩元(7,766万美元)韩股，对该指数构成支持。 “由于前景乐观，还会有更多外资流入本地股市，”该分析师称。 外资今年总计已净买入7.8万亿韩元的韩股。 上涨个股与下跌个股数量分别为492和306只。 韩元兑美元 也跃