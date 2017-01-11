《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月11日

澳新汇市：澳元和新西兰元向数周高点靠拢，因美联储暗示渐进升息
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
路透1月11日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:05时,1美元=6.92 65人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元 B股股价(美元 A/B股比价 ) ) 仪电电子 9.54 0.777 1.77 市北高新 21.08 1.13 2.69 大众交通 6.5 0.717 1.31 永生投资 14.19 1.615 1.27 老凤祥 40.1 3.482 1.66 S中纺机 10.85 0.532 2.94 鼎立股份 12.47 0.807 2.23 氯碱化工 14.2 0.791 2.59 双钱股份 13.13 1.007 1.88 海立股份 14.11 0.832 2.45 浦东金桥 18.6 1.481 1.81 外高桥 19.94 1.671 1.72 ST联华 10.57 1.119 1.36 锦江投资 23.19 1.488 2.25 中路股份 33.18 2.18 2.20 金山开发 31.94 1.067 4.32 海欣股份 12.4 0.801 2.23 耀皮玻璃 8.07 0.717 1.62 大江股份 9.56 0.671 2.06 上柴股份 15.26 0.847 2.60 丹化科技 7.88 0.589 1.93 上海三毛 20.34 1.395 2.11 友谊股份 15.08 1.434 1.52 上工申贝 18.08 1.131 2.31 上海机电 19.97 2.183 1.32 宝信软件 18.36 1.579 1.68 上海物贸 19.65 1.16 2.45 自仪股份 20.05 1.438 2.01 上海普天 35.47 1.455 3.52 陆家嘴 22.12 1.455 2.19 华新水泥 7.85 0.694 1.63 锦江股份 29.39 2.133 1.99 鄂尔多斯 10.24 1 1.48 华电能源 5.13 0.501 1.48 SST天海 8.01 0.595 1.94 大名城 8.3 0.777 1.54 东方通信 8.84 0.72 1.77 黄山旅游 16.03 1.356 1.71 开开实业 19.07 1.368 2.01 海南航空 3.29 0.616 0.77 ST轻骑 9.93 0.608 2.36 振华重工 5.09 0.501 1.47 锦州港 4.26 0.531 1.16 九龙山 6.27 0.606 1.49 凌云股份 15.11 1.142 1.91 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。 0236 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.9%至2,337.92点。 “市场对今后韩国经济基本面的预测越来越乐观，正在吸引越来越多的投资者。KOSPI的上行趋势可能会持续至第三季，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 该分析师还称，外资转为韩股的净买家后，股市加速上涨。 接近中午时，外资买超868亿韩元(7,766万美元)韩股，对该指数构成支持。 “由于前景乐观，还会有更多外资流入本地股市，”该分析师称。 外资今年总计已净买入7.8万亿韩元的韩股。 上涨个股与下跌个股数量分别为492和306只。 韩元兑美元 也跃