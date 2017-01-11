《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月11日

澳新汇市：澳元和新西兰元向数周高点靠拢，因美联储暗示渐进升息
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
路透1月11日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:06时,1港元=0.89315 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元 B股股价(港元) A/B股比价 ) 深物业 18.55 8.18 2.54 南玻 11.91 6.11 2.18 深康佳 4.62 2.84 1.82 ST中华 13.02 5.15 2.83 ST中冠 9.79 4.13 2.65 深深宝 16.31 7.09 2.58 深华发 21.93 6.80 3.61 深赤湾 18.75 12.40 1.69 特力 55.65 12.94 4.82 飞亚达 15.30 7.65 2.24 一致药业 68.41 46.10 1.66 深深房 11.17 5.72 2.19 ST盛润 8.41 6.55 1.44 深南电 10.95 5.28 2.32 深纺织 15.62 7.64 2.29 方大集团 14.45 7.53 2.15 深国商 14.56 5.24 3.11 深赛格 11.14 4.95 2.52 宝石 11.18 6.10 2.05 小天鹅 33.48 24.23 1.55 粤高速 7.10 5.02 1.58 晨鸣纸业 10.97 7.90 1.55 ST珠江 11.35 5.74 2.21 美菱电器 6.71 4.47 1.68 大冷股份 11.00 6.11 2.02 粤电力 5.43 3.63 1.67 佛山照明 10.06 6.20 1.82 江铃汽车 28.79 19.06 1.69 沙隆达 15.66 7.19 2.44 苏常柴 9.71 4.85 2.24 威孚高科 22.93 19.03 1.35 古井贡酒 46.30 29.65 1.75 ST东海 14.85 7.06 2.36 长安汽车 15.28 10.70 1.60 京东方 3.16 2.32 1.53 鲁泰 12.45 9.43 1.48 本钢板材 5.57 2.81 2.22 张裕 35.61 20.32 1.96 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。 0236 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.9%至2,337.92点。 “市场对今后韩国经济基本面的预测越来越乐观，正在吸引越来越多的投资者。KOSPI的上行趋势可能会持续至第三季，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 该分析师还称，外资转为韩股的净买家后，股市加速上涨。 接近中午时，外资买超868亿韩元(7,766万美元)韩股，对该指数构成支持。 “由于前景乐观，还会有更多外资流入本地股市，”该分析师称。 外资今年总计已净买入7.8万亿韩元的韩股。 上涨个股与下跌个股数量分别为492和306只。 韩元兑美元 也跃