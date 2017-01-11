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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 16:27 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月11日

路透1月11日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时
间16:26时，1港元=0.89318人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均
溢价为20.47%，低于上交易日收盘的21.52%。
    
  公司名      A股代码      H股代码    A股价格(元)  H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                    4.47           4.76           1.05
 建设银行                                    5.47           5.94           1.03
 中国银行                                    3.43           3.53           1.09
 农业银行                                    3.12           3.27           1.07
 招商银行                                   17.96          18.92           1.06
 中信银行                                    6.66           5.16           1.45
 交通银行                                    5.79           5.75           1.13
 民生银行                                    8.99           8.50           1.18
 中国人寿                                   25.51          21.55           1.33
 中国平安                                   35.23          40.20           0.98
 中国太保                                   28.07          27.70           1.13
 中信证券                                   16.10          16.24           1.11
 新华人寿                                   44.51          37.45           1.33
 海通证券                                   15.94          14.08           1.27
 华能国际                                    7.14           5.06           1.58
 大唐发电                                    3.88           2.03           2.14
 华电国际                                    5.03           3.35           1.68
 中煤能源                                    5.88           3.91           1.68
 中国神华                                   16.53          15.80           1.17
 中国石油                                    8.31           6.17           1.51
 兖州煤业                                   10.81           5.57           2.17
 中国石化                                    5.76           5.87           1.10
 上海石化                                    6.66           4.50           1.66
 中海油服                                   13.28           7.56           1.97
 仪征化纤                                    4.24           1.52           3.12
 中国铝业                                    4.55           3.50           1.46
 江西铜业                                   18.08          11.94           1.70
 洛阳钼业                                    3.97           1.99           2.23
 紫金矿业                                    3.41           2.61           1.46
 马钢股份                                    3.00           2.54           1.32
 鞍钢股份                                    5.54           5.34           1.16
 重庆钢铁                                    2.52           2.20           1.28
 海螺水泥                                   17.87          22.55           0.89
 洛阳玻璃                                   25.61           5.11           5.61
 京城机电                                   11.75           3.70           3.56
 中联重科                                    4.60           3.71           1.39
 金隅股份                                    4.33           2.81           1.73
 中国国航                                    7.41           5.17           1.60
 东方航空                                    7.08           3.63           2.18
 南方航空                                    7.36           4.37           1.89
 中国远洋                                    5.48           2.81           2.18
 中海集运                                    4.15           1.65           2.82
 中集集团                                   15.53          11.64           1.49
 中海发展                                    6.98           4.32           1.81
 宁沪高速                                    8.57           9.93           0.97
 深高速                                      8.40           6.69           1.41
 成渝高速                                    5.16           2.99           1.93
 皖通高速                                   13.81           6.00           2.58
 广深铁路                                    5.48           4.94           1.24
 中国南车                                    9.97           7.26           1.54
 中国交建                                   15.43           9.19           1.88
 中国铁建                                   11.78          10.40           1.27
 中国中铁                                    8.84           6.63           1.49
 长城汽车                                   11.00           7.74           1.59
 比亚迪                                     49.43          43.40           1.28
 广汽集团                                   23.14          10.42           2.49
 青岛啤酒                                   29.48          28.55           1.16
 白云山                                     23.82          19.14           1.39
 新华制药                                   13.01           5.59           2.61
 海信科龙                                   10.64           6.44           1.85
 南京熊猫                                   14.92           7.20           2.32
 晨鸣纸业                                   10.97           8.39           1.46
 上海医药                                   20.44          19.34           1.18
 中兴通讯                                   14.93          12.22           1.37
 东方电气                                   10.79           7.38           1.64
 潍柴动力                                   10.51          13.10           0.90
 东北电气                                    7.93           2.48           3.58
 广船国际                                   32.63          12.78           2.86
 昆明机床                                    7.68           2.60           3.31
 一拖股份                                   12.47           4.53           3.08
 北辰实业                                    4.21           2.48           1.90
 创业环保                                    8.37           3.94           2.38
 中国中冶                                    5.10           2.96           1.93
 金风科技                                   16.79          12.88           1.46
 丽珠                                       58.22          45.05           1.45
 万科                                       20.40          18.60           1.23
 郑煤机                                      7.51           4.18           2.01
 大连港                                      2.83           1.35           2.35
 山东墨龙                                   10.29           2.76           4.17
 浙江世宝                                   39.06           9.24           4.73
 复星医药                                   23.73          24.15           1.10
 光大银行                                    3.91           3.66           1.20
 东江环保                                   18.08          13.24           1.53
 上海电气                                    8.42           3.64           2.59
 广发证券                                   17.27          16.54           1.17
 华泰证券                                   17.83          15.42           1.29
 东方证券                                   15.14           7.65           2.22
 光大证券                                   15.82          12.60           1.41
 招商证券                                   16.32          11.92           1.53
   
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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