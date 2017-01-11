《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月11日

澳新汇市：澳元和新西兰元向数周高点靠拢，因美联储暗示渐进升息
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
路透1月11日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间16:26时，1港元=0.89318人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为20.47%，低于上交易日收盘的21.52%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.47 4.76 1.05 建设银行 5.47 5.94 1.03 中国银行 3.43 3.53 1.09 农业银行 3.12 3.27 1.07 招商银行 17.96 18.92 1.06 中信银行 6.66 5.16 1.45 交通银行 5.79 5.75 1.13 民生银行 8.99 8.50 1.18 中国人寿 25.51 21.55 1.33 中国平安 35.23 40.20 0.98 中国太保 28.07 27.70 1.13 中信证券 16.10 16.24 1.11 新华人寿 44.51 37.45 1.33 海通证券 15.94 14.08 1.27 华能国际 7.14 5.06 1.58 大唐发电 3.88 2.03 2.14 华电国际 5.03 3.35 1.68 中煤能源 5.88 3.91 1.68 中国神华 16.53 15.80 1.17 中国石油 8.31 6.17 1.51 兖州煤业 10.81 5.57 2.17 中国石化 5.76 5.87 1.10 上海石化 6.66 4.50 1.66 中海油服 13.28 7.56 1.97 仪征化纤 4.24 1.52 3.12 中国铝业 4.55 3.50 1.46 江西铜业 18.08 11.94 1.70 洛阳钼业 3.97 1.99 2.23 紫金矿业 3.41 2.61 1.46 马钢股份 3.00 2.54 1.32 鞍钢股份 5.54 5.34 1.16 重庆钢铁 2.52 2.20 1.28 海螺水泥 17.87 22.55 0.89 洛阳玻璃 25.61 5.11 5.61 京城机电 11.75 3.70 3.56 中联重科 4.60 3.71 1.39 金隅股份 4.33 2.81 1.73 中国国航 7.41 5.17 1.60 东方航空 7.08 3.63 2.18 南方航空 7.36 4.37 1.89 中国远洋 5.48 2.81 2.18 中海集运 4.15 1.65 2.82 中集集团 15.53 11.64 1.49 中海发展 6.98 4.32 1.81 宁沪高速 8.57 9.93 0.97 深高速 8.40 6.69 1.41 成渝高速 5.16 2.99 1.93 皖通高速 13.81 6.00 2.58 广深铁路 5.48 4.94 1.24 中国南车 9.97 7.26 1.54 中国交建 15.43 9.19 1.88 中国铁建 11.78 10.40 1.27 中国中铁 8.84 6.63 1.49 长城汽车 11.00 7.74 1.59 比亚迪 49.43 43.40 1.28 广汽集团 23.14 10.42 2.49 青岛啤酒 29.48 28.55 1.16 白云山 23.82 19.14 1.39 新华制药 13.01 5.59 2.61 海信科龙 10.64 6.44 1.85 南京熊猫 14.92 7.20 2.32 晨鸣纸业 10.97 8.39 1.46 上海医药 20.44 19.34 1.18 中兴通讯 14.93 12.22 1.37 东方电气 10.79 7.38 1.64 潍柴动力 10.51 13.10 0.90 东北电气 7.93 2.48 3.58 广船国际 32.63 12.78 2.86 昆明机床 7.68 2.60 3.31 一拖股份 12.47 4.53 3.08 北辰实业 4.21 2.48 1.90 创业环保 8.37 3.94 2.38 中国中冶 5.10 2.96 1.93 金风科技 16.79 12.88 1.46 丽珠 58.22 45.05 1.45 万科 20.40 18.60 1.23 郑煤机 7.51 4.18 2.01 大连港 2.83 1.35 2.35 山东墨龙 10.29 2.76 4.17 浙江世宝 39.06 9.24 4.73 复星医药 23.73 24.15 1.10 光大银行 3.91 3.66 1.20 东江环保 18.08 13.24 1.53 上海电气 8.42 3.64 2.59 广发证券 17.27 16.54 1.17 华泰证券 17.83 15.42 1.29 东方证券 15.14 7.65 2.22 光大证券 15.82 12.60 1.41 招商证券 16.32 11.92 1.53 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。 0236 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.9%至2,337.92点。 “市场对今后韩国经济基本面的预测越来越乐观，正在吸引越来越多的投资者。KOSPI的上行趋势可能会持续至第三季，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 该分析师还称，外资转为韩股的净买家后，股市加速上涨。 接近中午时，外资买超868亿韩元(7,766万美元)韩股，对该指数构成支持。 “由于前景乐观，还会有更多外资流入本地股市，”该分析师称。 外资今年总计已净买入7.8万亿韩元的韩股。 上涨个股与下跌个股数量分别为492和306只。 韩元兑美元 也跃