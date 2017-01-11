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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 16:46 BJT

台湾财政：2016年赋税实征2.2兆台币年增3.1%，创历年最高

路透台北1月11日 - 台湾财政部周三公布，2016年赋税实征净额达到2兆(万亿)2,020亿台币，创历年最高，较上年增加671亿，年增3.1%。

财政部表示，若以去年全年实征净额与上年度比较，以营利事业所得税(增456亿)、地价税(增227亿)、综合所得税(增197亿)、遗产税(增70亿)最多；但土地增值税减少301亿、证券交易税也减少112亿台币。

数据显示，2016年的赋税实征净额占全年预算数105%，亦即超出预算数1,054亿，是连三年超征。

证交税方面，因股市成交量骤减，去年全年上市柜股票平均每日成交值降为894亿，全年实征净额708亿，较上年减少112亿，年减-13.7%。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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