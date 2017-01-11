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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 16:58 BJT

菲律宾央行：总裁称准备必要时调整货币政策立场，但现在不急于行动

路透马尼拉1月11日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周三表示，该央行准备必要时调整货币政策立场，但认为现在不急于这样做。

泰谭柯称，该国央行“准备必要时调整”其立场。

“形势发生许多变化，我们要继续关注并评估这些进展可能对菲律宾通胀和增长带来的影响，这至关重要，”泰谭柯在马尼拉办公室接受路透专访时表示。(完)

(编译 李爽 审校 艾茂林)
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