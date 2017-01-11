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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 17:07 BJT

《汇市简讯》传言称在115.00下方有日本进口商的大量买单

0834 GMT

* 116.00上方跟有卖单，但在116.35上方停止单杂陈

* 传言称在115.00下方有日本进口商的大量买单

* 日本出口商被迫买入，提升了能源及大宗商品价格

* 据称日本出口商反而却在全面对冲，且会持续至3月

* 美元兑日圆需收在115.08下方，才能削弱美元兑日圆目前的走势

* 与日经指数期货有关联性的美元兑日圆48/72小时指标为+0.50/+0.53 (完)

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