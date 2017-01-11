更新版 1-中国汇市：人民币缩量微收跌观望情绪浓，市场静待特朗普记者会

* 人民币微收跌，波动率回落 * 交易员观望情绪较浓，开盘10分钟才有首笔成交 * 方向不明交投淡静，成交萎缩 * 市场静待特朗普记者会 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月11日 - 人民币兑美元即期 周三缩量微收跌，在上日收盘价附近整理，中间 价则仅微跌一个点。交易员指出，由于美元短期走向不确定性较大，加上年初人民币大幅波动，市场观望情绪 较浓，早盘开盘10分钟才出现首笔成交；由于方向不明交投静淡，成交量萎缩逾三成。 他们并表示，美国当选总统特朗普首场记者会召开在即，市场希望看到特朗普将如何落实其竞选承诺，若 美指再度转强，人民币料仍承压；另外由于汇市波动快速收窄，离岸和在岸美元/人民币平价期权隐含波动率 长短期限均明显回落。 “这两天流动性不太好，上周事情出了后，交易员都很受伤，不敢轻易接很多头寸。”一中资行交易员称 ，“以前有人询价就给价了，现在5、6个人询价，一个人都不给价。大家都不怎么做。” 另一中资行交易员亦表示，市场避险情绪较浓，没人愿意主动询，询了也没多少人愿意给价，CNH走向一 度和美指相反，“大行干预不多，但大家看不清方向，都不敢做。” 离岸人民币一年期的平价期权隐含波动率 最新报7.150/7.450%，较16年12月底的8.15%附近明显 回落；一月期 隐含波动率也从年初的7.45%回落至5.65%附近；在岸各期限的平价期权隐含波动率CN YVOL=CNC亦较去年底高位明显回落。 全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周三微涨，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将举行记者会， 市场预计他可能会在记者会上公布更多关于其经济计划的内容。 “如果特朗普提供有关刺激措施的细节，特别是与减税有关的细节，美元将继续‘特朗普行情’。”IG S ecurities驻东京资深外汇策略师Junichi Ishikawa表示。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要 报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.9266 6.9242 -0.03% FXS> 中间价 6.9235 6.9234 0.00% 成交额<CNYSPTVOL=C 180.22亿 277.04亿美元 FXT> 美元 日内波动幅度(pips) 69 日低6.9290 日高6.922 今年以来升贬幅度 0.33% 2005年汇改以来升贬 19.49% 幅度 一年期美元/人民币 732 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.903 6.9108 一年期NDF<CNY1YNDF 7.1822 7.195 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.9264；人民币兑欧元EURC NYFIX15=CFXS、日圆 和英镑 15点的参考汇率为7.3129、5.9724和8.4 189。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子/马蓉; 审校 林高丽/曾祥进)