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市场报道 | 2017年 1月 11日 星期三 17:26 BJT

欧洲汇市：英镑持续走软，观望英国首相国会谈话

“有硬性退欧担忧变成主导因素的风险，这会使英镑长期间承压，”FXTM研究分析师Lukman Otunuga称。

“尽管英国经济数据继续展现出应对退欧动荡的韧性，但退欧带来的不确定性持续存在，已然打压投资者对英镑的兴趣。”

交易员称，在每周一次的首相问答时间，他们会关注特雷莎梅关于退欧谈判方向的更多信号。

自去年6月23日英国公投决定退欧以来，英镑兑美元已累计下跌19%左右，兑欧元下滑12%左右。(完)

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