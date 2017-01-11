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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 17:34 BJT

《全球汇市》美元指数持稳，等待特朗普记者会召开

“着力侧重贸易关税或许更重要的是如果他谈及美元贬值政策，那么将不利市场仓位，
”野村分析师在给客户的报告中称。
    
    “如果特朗普这么快就倾向这一政策方向，那么美元兑日圆未来几周若跌至113.50-114
日圆，我们也不会感到意外。如果他直接评论美元贬值政策，那么未来数周很可能调整到11
0-112日圆。”
    
    有关特朗普政府将实施以大规模财政支出为主的经济刺激措施的预期，推动美国股市升
至纪录高位，美国公债收益率触及2014年以来高点，
    
    在这种背景下，金融市场热切希望看到特朗普将如何落实其竞选承诺。
    
    “如果他说明刺激举措的细节，特别是与减税有关的细节，而这似乎又可以实现，那么
美元势将重启特朗普行情，”IG Securities驻东京资深外汇分析师Junichi Ishikawa表示
。
    
                                           纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0544  1.0553  -0.09  +0.29  1.0513
    美元/日圆            116.05  115.76  +0.25  -0.70  116.87
    欧元/日圆         122.35  122.14  +0.17  -0.64  123.14
    美元/瑞郎            1.0177  1.0162  +0.15  -0.01  1.0178
    英镑/美元            1.2142  1.2176  -0.28  -1.57  1.2336
    美元/加元            1.3225  1.3230  -0.04  -1.53  1.3430
    美元/离岸人民币         6.9052  6.9091  -0.06  -0.97  6.9726
    澳元/美元            0.7384  0.7367  +0.23  +2.34  0.7215
    新西兰元/美元        0.7008  0.6988  +0.29  +0.97  0.6941
    欧元/瑞郎         1.0732  1.0732  +0.00  +0.14  1.0717
    欧元/英镑         0.8677  0.8663  +0.16  +1.87  0.8518
    欧元/瑞典克朗     9.5575  9.5867  -0.30  -0.23  9.5799
    美元/挪威克朗        8.6129  8.6052  +0.09  -0.28  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 刘秀红/李春喜/李爽  审校 白云/高琦/艾茂林)
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