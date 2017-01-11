《全球汇市》美元指数持稳，等待特朗普记者会召开

澳新汇市：澳元和新西兰元向数周高点靠拢，因美联储暗示渐进升息
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
“着力侧重贸易关税或许更重要的是如果他谈及美元贬值政策，那么将不利市场仓位， ”野村分析师在给客户的报告中称。 “如果特朗普这么快就倾向这一政策方向，那么美元兑日圆未来几周若跌至113.50-114 日圆，我们也不会感到意外。如果他直接评论美元贬值政策，那么未来数周很可能调整到11 0-112日圆。” 有关特朗普政府将实施以大规模财政支出为主的经济刺激措施的预期，推动美国股市升 至纪录高位，美国公债收益率触及2014年以来高点， 在这种背景下，金融市场热切希望看到特朗普将如何落实其竞选承诺。 “如果他说明刺激举措的细节，特别是与减税有关的细节，而这似乎又可以实现，那么 美元势将重启特朗普行情，”IG Securities驻东京资深外汇分析师Junichi Ishikawa表示 。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0544 1.0553 -0.09 +0.29 1.0513 美元/日圆 116.05 115.76 +0.25 -0.70 116.87 欧元/日圆 122.35 122.14 +0.17 -0.64 123.14 美元/瑞郎 1.0177 1.0162 +0.15 -0.01 1.0178 英镑/美元 1.2142 1.2176 -0.28 -1.57 1.2336 美元/加元 1.3225 1.3230 -0.04 -1.53 1.3430 美元/离岸人民币 6.9052 6.9091 -0.06 -0.97 6.9726 澳元/美元 0.7384 0.7367 +0.23 +2.34 0.7215 新西兰元/美元 0.7008 0.6988 +0.29 +0.97 0.6941 欧元/瑞郎 1.0732 1.0732 +0.00 +0.14 1.0717 欧元/英镑 0.8677 0.8663 +0.16 +1.87 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5575 9.5867 -0.30 -0.23 9.5799 美元/挪威克朗 8.6129 8.6052 +0.09 -0.28 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 刘秀红/李春喜/李爽 审校 白云/高琦/艾茂林)
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。 0236 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.9%至2,337.92点。 “市场对今后韩国经济基本面的预测越来越乐观，正在吸引越来越多的投资者。KOSPI的上行趋势可能会持续至第三季，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 该分析师还称，外资转为韩股的净买家后，股市加速上涨。 接近中午时，外资买超868亿韩元(7,766万美元)韩股，对该指数构成支持。 “由于前景乐观，还会有更多外资流入本地股市，”该分析师称。 外资今年总计已净买入7.8万亿韩元的韩股。 上涨个股与下跌个股数量分别为492和306只。 韩元兑美元 也跃