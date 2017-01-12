台湾债市：五年券106/2殖利率盘初微跌，追价审慎观望下周标债变数厘清

全球金融：花旗续为全球最大外汇交易商，但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
路透台北1月12日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初微跌。交易员表示，受于美国指标10年公债殖利率上日收低所带动；惟追价意愿审慎观望该券下周三标售结果令跌幅有限。
他们指出，至周三106/2期公债空单量持续缓步垫高至84.5亿台币，已达到该券总发行量250亿台币三分之一的满足点，不过追价力道低落令短线轧空氛围低迷，下周标债前料续在既有区间盘整。
〞到这边就休息，等标债了。〞一家大型证券交易员说。
本地时间9:55，106/2期殖利率跌1.69个基点报0.8208%、成交量96.5亿台币；10年公债105/11 暂无成交；台股 则上涨0.90%。
美国公债收益率周三下跌，指标美债收益率短暂触及一个月最低，今日10年期公债标售吸引了强劲需求，美国候任总统特 朗普的讲话引发对避险公债的买需。10年期美债 收益率收低报2.37%，盘中低见2.329%，为11月30日来最低。
交易员预估今天106/2发行前交易殖利率交投区间暂看0.81-0.83%。
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路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日