台湾债市：五年券106/2殖利率盘初微跌，追价审慎观望下周标债变数厘清

路透台北1月12日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初微跌。交易员表示，受于美国指标10年公债殖利率上日收低所带动；惟追价意愿审慎观望该券下周三标售结果令跌幅有限。

他们指出，至周三106/2期公债空单量持续缓步垫高至84.5亿台币，已达到该券总发行量250亿台币三分之一的满足点，不过追价力道低落令短线轧空氛围低迷，下周标债前料续在既有区间盘整。

〞到这边就休息，等标债了。〞一家大型证券交易员说。

本地时间9:55，106/2期殖利率跌1.69个基点报0.8208%、成交量96.5亿台币；10年公债105/11 暂无成交；台股 则上涨0.90%。

美国公债收益率周三下跌，指标美债收益率短暂触及一个月最低，今日10年期公债标售吸引了强劲需求，美国候任总统特 朗普的讲话引发对避险公债的买需。10年期美债 收益率收低报2.37%，盘中低见2.329%，为11月30日来最低。

交易员预估今天106/2发行前交易殖利率交投区间暂看0.81-0.83%。

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