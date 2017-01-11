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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 17:55 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶触及近四年高点，因泰国洪灾引发供应担忧

东京工业品交易所(TOCOM)6月期胶 <0#2JRU:>收高11.5日圆或4.1%，报每公斤290.9日圆。稍早一度涨至高点292.0日圆，突破12月高点并创下2013年5月23日以来最高。

“关于洪水的消息推动市场，此外日本投机客的买盘也功不可没。”丰商事的分析师Jiong Gu说道。

“我听闻洪水或许会导致一段时间内的船运和交货延迟，不过实际产量或许并没有受到太多影响。”他表示。

5月沪胶 涨500元人民币，收报每吨19,555元。

新加坡2月期胶 尾盘报每公斤210.8美分，涨2.1美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 侯雪萍/孙茉莉; 审校 李爽/艾茂林)
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