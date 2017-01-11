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市场报道 | 2017年 1月 11日 星期三 18:10 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元再度下看1.2100，因英国贸易逆差扩大

0947 GMT

* 英国工业生产数据表现不错，带动英镑兑美元一度触及1.2165高位，此后下滑逾0.005美元

* 英国11月贸易逆差超过预期，对欧盟商品贸易逆差创纪录

* 1.2100为期权障碍位，1.2107为周二创下的11周低点

* 1.2080下方设有停止单。1.2082为10月25日低点，亦为英镑闪崩以来底部

* 1.2000是另一个期权障碍位，1.1491为10月7日触及的31年低点 (完)

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