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市场报道 | 2017年 1月 11日 星期三 18:18 BJT

全球贵金属：1月10日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓均持平

路透1月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓与全球最大白银E
TF--iShares Silver Trust 的白银持仓均持平。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)    日期        持仓量(盎司)    日期        变动      增减
    SPDR      25,881,433.6   1月10日      26,157,754.3    1月9日      0.0       0.00% 
    iShares  341,199,978.2   1月10日     341,199,978.2    1月9日      0.0       0.00% (完)
   
      
      
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市   COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 李爽; 审校 艾茂林)
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