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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 18:28 BJT

东南亚股市：大多表现低迷，市场静候特朗普记者会

涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   361.69    -0.47   -0.13   +3.47   349.57
    新加坡                     3000.94    -5.08   -0.17   +4.17  2880.76
    马来西亚                  1675.21     3.16   +0.19   +2.04  1641.73
    泰国                      1572.93     0.83   +0.05   +1.94  1542.94
    印尼                      5301.24    -8.69   -0.16   +0.09  5296.71
    菲律宾                     7321.82   -42.52   -0.58   +7.03  6840.64
    越南                        687.16     6.09   +0.89   +3.35   664.87
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
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    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 李爽/刘秀红/侯雪苹；审校 张明钧/艾茂林)
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