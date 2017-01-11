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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 19:34 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货创下一周最大涨幅，受大商所油类升势提振

路透吉隆坡1月11日 - 马来西亚棕榈油期货周三涨近2%，追随大商所竞争性油类涨势，并受中国需求提振。

11月棕榈油产量下降6.4%，以及预计1月产量进一步下降，均提振了棕榈油升势。

指标3月棕榈油期货 收高1.7%，报每吨3,133马币(701美元) ，创下1月3日以来最大单日涨幅。

成交量为55,704口。

“大商所油类今天显示出强势，”吉隆坡一期货交易商称。

另一交易商称，出口数据强劲及预计1月产量疲弱，均助推了棕榈油升势。

1月前10天马来西亚棕榈油出口量较12月同期增长8-10%；马来西亚是全球第二大棕榈油生产国。

路透大宗商品及能源技术市场分析师王涛称，棕榈油可能将测试3,089马币支撑位。

大商所5月豆油期货 涨1.4%，5月棕榈油期货 升1.7%。

CBOT-3月豆油期货 涨0.2%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 李春喜)
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