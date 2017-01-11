国际油市：亚洲石脑油裂解价差连七日上升，托克大力出售汽油

路透新加坡1月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连续第七个交易日上涨，徘徊在近九个半月高位每吨96.20美元，因持续不断的需求消化了供应。

中国联合石化正在寻求2月交货的石脑油，此前一周其已买入2月上半月交货的石脑油。

亚洲最大石脑油进口商--台塑石化料将签约买入2月下半月船期的规格未定石脑油现货，数量为15万吨，价格为在成本加运费(C&F)基础上较日本报价每吨贴水0.50至1美元，到岸为麦寮。

台塑石化曾于12月底买入10万吨规格未定石脑油，船期为2月上半月，价格为每吨贴水3至4美元，到岸麦寮。

新加坡现货市场上，汽油交易热络，成交五笔船货，共计25万桶汽油。

托克(Trafigura)卖出四笔船货。

自1月初以来，托克一直在卖出汽油。自1月4日起新加坡现货市场上总计成交的85万桶92号汽油中，托克就卖出了60万桶。

新加坡市场上成交一笔石脑油交易。(完)

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