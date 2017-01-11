国际油市：亚洲石脑油裂解价差连七日上升，托克大力出售汽油

台湾央行：开放申购14、28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北5月25日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期10,404亿台币。
路透新加坡1月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连续第七个交易日上涨，徘徊在近九个半月高位每吨96.20美元，因持续不断的需求消化了供应。
中国联合石化正在寻求2月交货的石脑油，此前一周其已买入2月上半月交货的石脑油。
亚洲最大石脑油进口商--台塑石化料将签约买入2月下半月船期的规格未定石脑油现货，数量为15万吨，价格为在成本加运费(C&F)基础上较日本报价每吨贴水0.50至1美元，到岸为麦寮。
台塑石化曾于12月底买入10万吨规格未定石脑油，船期为2月上半月，价格为每吨贴水3至4美元，到岸麦寮。
新加坡现货市场上，汽油交易热络，成交五笔船货，共计25万桶汽油。
托克(Trafigura)卖出四笔船货。
自1月初以来，托克一直在卖出汽油。自1月4日起新加坡现货市场上总计成交的85万桶92号汽油中，托克就卖出了60万桶。
新加坡市场上成交一笔石脑油交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 李春喜)
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================== 今日重要政经消息================= 5月25日（周四） 公布4月份进出口数字。 霭华押业信贷公布年度业绩。 联想集团公布全年业绩。 石药集团公布首季业绩。 国美电器公布首季业绩。 10:00 中国移动股东周年大会。 10:00 光大控股股东周年大会。 10:00 石药集团股东周年大会。 10:30 中国国航在中国举行股东周年大会。 11:00 友邦保险与热刺足球俱乐部联合新闻发布会。 11:30 保利置业股东周年大会。 *12:00 港铁西铁锦上路物业发展项目截标。 13:30 中远海运港口股东周年大会。 14:00 中外运航运股东周年大会。 14:30 国美电器股东周年大会。 *15:00 艾硕控股全面撤换董事提议小股东权益媒体声明会。 15:30 华润啤酒股东周年大会。
路透北京5月25日 - 新华社旗下的经济参考报周四报导称，针对市场关于银监会发文重点检查信托违规拿地业务的消息，银监会相关负责人表示，银监会近日印发检查要点是仅用于指导具体检查项目，并非发布监管政策。