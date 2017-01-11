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市场报道 | 2017年 1月 11日 星期三 23:17 BJT

标题新闻：英国第四季经济增长料小幅放缓至0.5%，去年料成长2.0%，低于2015年的2.2%－NIESR

英国国家经济社会研究院(NIESR)
    
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