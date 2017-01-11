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亚洲 | 2017年 1月 12日 星期四 02:28 BJT

金属期市：期铜从四周高位进一步下滑，此前特朗普举行记者会

* 期铜触及12月13日来最高每盎司5,788.50美元

* 特朗普在首次记者会上未对支出计划提供指引

路透伦敦1月11日 - 期铜周三下滑，此前美国候任总统特朗普在纽约举行的记者会上未对新的基建支出计划提供指引，令部份原本希望特朗普能提供支出政策细节的投资者失望。

在11月8日特朗普当选美国总统后，期铜的当月涨幅超过10%。特朗普承诺将增加支出，引发对工业商品的一波投资潮。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.8%，报每吨5,714美元，从稍早触及的12月13日来最高5,788.50美元回落。

“我认为，市场原本希望(特朗普)会提供更多线索，所以他们感到失望，”法国兴业银行分析师Robin Bhar说，“铜价日内跌幅目前接近50美元。”

“如果特朗普不透过财政支出来提振经济成长，那么，相对在他胜选后累积的希望，将会有些令人失望，”他说。“目前仍然是希望多于现实。”

自7月以来的首个正式记者会上，特朗普抨击两家新闻机构，有关他和俄罗斯之间联系的报导毫无事实根据。

在特朗普记者会开始之初，美元和股市均下跌，但在记者会进行期间，均有所反弹。

期铜今年迄今升幅超过3%，此前中国和全球经济数据燃点2017年需求坚挺的预期。

“制造业数据仍然不错，可能暗示全球经济在2017年开局良好，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说，“这支撑了价格。”

对供应受扰的担忧不断加重，进一步支撑铜价。全球最大铜矿--智利Escondida矿工人已经拒绝了必和必拓开出的薪资条件，可能举行罢工。

在上日走坚后，锌价下跌，但仍受到供应忧虑支撑。中国锌冶炼厂加工费上月触及纪录低点，因矿商供应持续萎缩。

LME期锌 收报每吨2,699美元，下跌0.8%。期铅 收跌2.6%，报2,134美元，过去两日累计升幅接近6%。

期铝 收涨0.5%，报1,758美元。期锡 基本持平在21,150美元。期镍 收跌4.1%，报10,180美元。(完) 　　
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