金属期市：期铜从四周高位进一步下滑，此前特朗普举行记者会

《全球主要央行动态》--5月18日-5月25日
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
* 期铜触及12月13日来最高每盎司5,788.50美元
* 特朗普在首次记者会上未对支出计划提供指引
路透伦敦1月11日 - 期铜周三下滑，此前美国候任总统特朗普在纽约举行的记者会上未对新的基建支出计划提供指引，令部份原本希望特朗普能提供支出政策细节的投资者失望。
在11月8日特朗普当选美国总统后，期铜的当月涨幅超过10%。特朗普承诺将增加支出，引发对工业商品的一波投资潮。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.8%，报每吨5,714美元，从稍早触及的12月13日来最高5,788.50美元回落。
“我认为，市场原本希望(特朗普)会提供更多线索，所以他们感到失望，”法国兴业银行分析师Robin Bhar说，“铜价日内跌幅目前接近50美元。”
“如果特朗普不透过财政支出来提振经济成长，那么，相对在他胜选后累积的希望，将会有些令人失望，”他说。“目前仍然是希望多于现实。”
自7月以来的首个正式记者会上，特朗普抨击两家新闻机构，有关他和俄罗斯之间联系的报导毫无事实根据。
在特朗普记者会开始之初，美元和股市均下跌，但在记者会进行期间，均有所反弹。
期铜今年迄今升幅超过3%，此前中国和全球经济数据燃点2017年需求坚挺的预期。
“制造业数据仍然不错，可能暗示全球经济在2017年开局良好，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说，“这支撑了价格。”
对供应受扰的担忧不断加重，进一步支撑铜价。全球最大铜矿--智利Escondida矿工人已经拒绝了必和必拓开出的薪资条件，可能举行罢工。
在上日走坚后，锌价下跌，但仍受到供应忧虑支撑。中国锌冶炼厂加工费上月触及纪录低点，因矿商供应持续萎缩。
LME期锌 收报每吨2,699美元，下跌0.8%。期铅 收跌2.6%，报2,134美元，过去两日累计升幅接近6%。
期铝 收涨0.5%，报1,758美元。期锡 基本持平在21,150美元。期镍 收跌4.1%，报10,180美元。(完)
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。 0236 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.9%至2,337.92点。 “市场对今后韩国经济基本面的预测越来越乐观，正在吸引越来越多的投资者。KOSPI的上行趋势可能会持续至第三季，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 该分析师还称，外资转为韩股的净买家后，股市加速上涨。 接近中午时，外资买超868亿韩元(7,766万美元)韩股，对该指数构成支持。 “由于前景乐观，还会有更多外资流入本地股市，”该分析师称。 外资今年总计已净买入7.8万亿韩元的韩股。 上涨个股与下跌个股数量分别为492和306只。 韩元兑美元 也跃
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。