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市场报道 | 2017年 1月 12日 星期四 03:31 BJT

标题新闻：ECB总裁称需谨慎分析伦敦证交所和德意志交易所拟议的合并，尤其是在英国公投退欧后

路透1月11日 - 欧洲央行(ECB)

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