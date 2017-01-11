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市场报道 | 2017年 1月 12日 星期四 04:41 BJT

纽约期市：ICE期棉在清淡交投中基本持平，等待农业部供需报告

路透纽约1月11日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三几无变动，交投迟滞，投资者静待周四美国政府公布全球农产品供需报告。

“今日交投清淡。供需报告将在周四出炉，没有人在报告前解除头寸。”Varner Brokerage总裁Rogers Varner表示。

ICE-3月期棉合约 收低0.05美分，或0.07%，报每磅73.14美元，盘中交易区间为72.99-73.81美分。

期货市场总成交量增加2,785口，至28,567口。数据显示，前一交易日，未平仓合约增加1,390口，至264,089口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 刘静)
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