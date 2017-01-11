美国债市：公债收益率下跌，因特朗普记者会和10年期美债标售需求强劲

更新版 1-日本央行：审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
* 美国进行200亿美元10年期公债标售，需求强劲 * 30年期美债收益率短暂触及近两个月最低 * 特朗普讲话推低美股，提振避险公债买需 * 特朗普没有提及税务和支出计划，令公债需求上升 路透纽约1月11日 - 美国公债收益率周三下跌，指标美债收益率短暂 触及一个月最低，今日10年期公债标售吸引了强劲需求，美国候任总统特 朗普的讲话引发对避险公债的买需。 在11月8日当选美国总统后的首个记者会上，特朗普没有对减税和基 建支出提供细节，而就是这两个因素，令全球公债在特朗普意外胜选后遭 到连续五周抛售。 分析师表示，特朗普在记者会上没有提供这些他竞选时的关键议题的 细节，令较长期美债买需上升，交易商买入公债，空头回补。 “特朗普没有谈及税务改革和基建支出，使选举后 '厌恶公债' 的压 力进一步缓解，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel说。 10年期美债 收益率下跌0.5个点，报2.374%，盘中低见2. 329%，为11月30日来最低，此前美国进行10年期公债标售，这是本周总计 560亿美元长债供应的一部份。 30年期美债 收益率跌至近两个月低位2.926%，后反弹至2 .961%，日内下滑1个基点。 财政部续发200亿美元10年期公债，投标倍数为2.58，为2016年6月来 最高。 财政部周四将标售120亿美元30年期公债 ，这是本周 公债标售的最后一笔。财政部在周二标售240亿美元三年期公债。 公债在周三稍早有买需，因特朗普在记者会上表示，制药公司向政府 收取的药品价格昂贵是“未受到惩罚的谋杀”，他承诺将改变这种情况， 他的讲话令制药股大幅下跌。 分析师表示，制药股走弱，令美股短暂缩减涨幅，提振公债需求。 分析师预计，在特朗普和共和党议员曾承诺的财政刺激计划更多细节 公布前，公债市场还有扳回大选后跌幅的空间。 -----------------------2024 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 100-30/256 1.1895 -0.005 五年期公债 100-144/256 1.8808 0.002 10年期公债 96-192/256 2.3721 -0.007 30年期公债 98-84/256 2.9596 -0.011(完)
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透上海5月25日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *大连机床 14机床PPN001 5 5月20日 3年 8.60% 浦发银行 PPN 本息违约，兑付日因 集团
路透上海5月25日 - 深陷债券违约泥沼的大连机床集团有限责任公司周四公告，该公司 日前有一笔本金为5亿元人民币的非公开定向债务融资工具(PPN)未能按期兑付，再构成实质 违约。 该PPN为14机床PPN001，期限三年，票面利率8.60%，主承销商浦发银行。应于5月20日 兑付，因遇节假日，顺延至5月22日。但截至22日日终，大连机床未能筹措足额偿债资金。 目前最新主体评级为A，债项评级为D，应偿付本息金额共计5.43亿元。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。今年以 来，亦已有中票和超短融先后未能按时付息或兑付。 以下为大连机床集团相关债券明细(金额：亿元)： 债券名称 种类 规模 发行日 预定到期日 主承销商 16大机床SCP00 超短融 5 2016-08-04 2017-05-02 兴业银行 2