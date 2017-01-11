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债券 | 2017年 1月 12日 星期四 05:39 BJT

美国债市：公债收益率下跌，因特朗普记者会和10年期美债标售需求强劲

* 美国进行200亿美元10年期公债标售，需求强劲
    * 30年期美债收益率短暂触及近两个月最低
    * 特朗普讲话推低美股，提振避险公债买需
    * 特朗普没有提及税务和支出计划，令公债需求上升

    路透纽约1月11日 - 美国公债收益率周三下跌，指标美债收益率短暂
触及一个月最低，今日10年期公债标售吸引了强劲需求，美国候任总统特
朗普的讲话引发对避险公债的买需。

    在11月8日当选美国总统后的首个记者会上，特朗普没有对减税和基
建支出提供细节，而就是这两个因素，令全球公债在特朗普意外胜选后遭
到连续五周抛售。
        
    分析师表示，特朗普在记者会上没有提供这些他竞选时的关键议题的
细节，令较长期美债买需上升，交易商买入公债，空头回补。
        
    “特朗普没有谈及税务改革和基建支出，使选举后 '厌恶公债' 的压
力进一步缓解，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel说。
    10年期美债 收益率下跌0.5个点，报2.374%，盘中低见2.
329%，为11月30日来最低，此前美国进行10年期公债标售，这是本周总计
560亿美元长债供应的一部份。
    
    30年期美债 收益率跌至近两个月低位2.926%，后反弹至2
.961%，日内下滑1个基点。
    
    财政部续发200亿美元10年期公债，投标倍数为2.58，为2016年6月来
最高。
    
    财政部周四将标售120亿美元30年期公债 ，这是本周
公债标售的最后一笔。财政部在周二标售240亿美元三年期公债。

    公债在周三稍早有买需，因特朗普在记者会上表示，制药公司向政府
收取的药品价格昂贵是“未受到惩罚的谋杀”，他承诺将改变这种情况，
他的讲话令制药股大幅下跌。
    
    分析师表示，制药股走弱，令美股短暂缩减涨幅，提振公债需求。

    分析师预计，在特朗普和共和党议员曾承诺的财政刺激计划更多细节
公布前，公债市场还有扳回大选后跌幅的空间。    
    
    -----------------------2024 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债      100-30/256   1.1895    -0.005
    五年期公债      100-144/256  1.8808     0.002
    10年期公债     96-192/256   2.3721    -0.007
    30年期公债   　98-84/256    2.9596    -0.011(完)
    
　　
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