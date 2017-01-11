美国债市：公债收益率下跌，因特朗普记者会和10年期美债标售需求强劲

* 美国进行200亿美元10年期公债标售，需求强劲 * 30年期美债收益率短暂触及近两个月最低 * 特朗普讲话推低美股，提振避险公债买需 * 特朗普没有提及税务和支出计划，令公债需求上升 路透纽约1月11日 - 美国公债收益率周三下跌，指标美债收益率短暂 触及一个月最低，今日10年期公债标售吸引了强劲需求，美国候任总统特 朗普的讲话引发对避险公债的买需。 在11月8日当选美国总统后的首个记者会上，特朗普没有对减税和基 建支出提供细节，而就是这两个因素，令全球公债在特朗普意外胜选后遭 到连续五周抛售。 分析师表示，特朗普在记者会上没有提供这些他竞选时的关键议题的 细节，令较长期美债买需上升，交易商买入公债，空头回补。 “特朗普没有谈及税务改革和基建支出，使选举后 '厌恶公债' 的压 力进一步缓解，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel说。 10年期美债 收益率下跌0.5个点，报2.374%，盘中低见2. 329%，为11月30日来最低，此前美国进行10年期公债标售，这是本周总计 560亿美元长债供应的一部份。 30年期美债 收益率跌至近两个月低位2.926%，后反弹至2 .961%，日内下滑1个基点。 财政部续发200亿美元10年期公债，投标倍数为2.58，为2016年6月来 最高。 财政部周四将标售120亿美元30年期公债 ，这是本周 公债标售的最后一笔。财政部在周二标售240亿美元三年期公债。 公债在周三稍早有买需，因特朗普在记者会上表示，制药公司向政府 收取的药品价格昂贵是“未受到惩罚的谋杀”，他承诺将改变这种情况， 他的讲话令制药股大幅下跌。 分析师表示，制药股走弱，令美股短暂缩减涨幅，提振公债需求。 分析师预计，在特朗普和共和党议员曾承诺的财政刺激计划更多细节 公布前，公债市场还有扳回大选后跌幅的空间。 -----------------------2024 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 100-30/256 1.1895 -0.005 五年期公债 100-144/256 1.8808 0.002 10年期公债 96-192/256 2.3721 -0.007 30年期公债 98-84/256 2.9596 -0.011(完)