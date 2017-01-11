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市场报道 | 2017年 1月 12日 星期四 06:10 BJT

《美国重要政经日程》-1月12日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1330 - 美国12月进口物价

1330 - 美国一周初请失业金人数

1900 - 美国12月联邦预算

-- - 财政部发售30年期公债

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
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