更新版 1-EIA库存周报：美上周原油和油品库存猛增，炼油活动创新高

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路透1月11日 - 周三公布的政府数据显示，上周美国原油和油品库存猛增，且增幅远超预期，馏分油库存更是触及六年高位，因原油进口和精炼活动触及纪录高位。

美国能源资料协会(EIA)公布，1月6日止当周，美国原油库存 增加410万桶，高于分析师预估的增加120万桶。

“今天公布的三项库存数据均增加。炼厂产能利用率一反常态表现强劲，导致油品库存大增；同时进口增加亦提振了原油库存，”能源数据供应商ClipperData大宗商品研究主管Matt Smith表示。

市场反应一开始偏空，能源类资产价格全线急跌，但旋即逆转跌势，部分是因为炼油量刷新纪录。

炼油量 上升41.8万桶/日达到1,710万桶/日，为EIA自1982年开始记录以来的最高水准。

炼厂产能利用率 上升1.6个百分点至93.6%，墨西哥湾地区的产能利用率则触及96.4%，为EIA自2010年开始收集该数据以来的最高季节性水准。

然而原油产量亦明显增加，尤其是下48州。上周整体产量为895万桶/日，为去年4月以来最高。这可能有损石油输出国组织(OPEC)的减产协议。

EIA表示，美国原油交割地库欣的库存 减少57.9万桶。

部分原油库存的增加可以归结为季节性活动，因为企业在把库存留在浮动储槽以降低年底赋税负担后，将库存带回岸上。

上周美国原油进口量 增加180万桶/日达到830万桶/日，单是墨西哥湾沿岸地区的进口量就达到410万桶/日，为2013年11月以来最高。

随着炼厂产能利用率触及9月以来最高，美国馏分油库存 增至1.7亿桶，为2010年10月以来最高。

EIA数据显示，馏分油库存飙升840万桶，市场预估为增加89.9万桶。