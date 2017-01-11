更新版 1-EIA库存周报：美上周原油和油品库存猛增，炼油活动创新高

《全球主要央行动态》--5月18日-5月25日
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
(新增细节)
路透1月11日 - 周三公布的政府数据显示，上周美国原油和油品库存猛增，且增幅远超预期，馏分油库存更是触及六年高位，因原油进口和精炼活动触及纪录高位。
美国能源资料协会(EIA)公布，1月6日止当周，美国原油库存 增加410万桶，高于分析师预估的增加120万桶。
“今天公布的三项库存数据均增加。炼厂产能利用率一反常态表现强劲，导致油品库存大增；同时进口增加亦提振了原油库存，”能源数据供应商ClipperData大宗商品研究主管Matt Smith表示。
市场反应一开始偏空，能源类资产价格全线急跌，但旋即逆转跌势，部分是因为炼油量刷新纪录。
炼油量 上升41.8万桶/日达到1,710万桶/日，为EIA自1982年开始记录以来的最高水准。
炼厂产能利用率 上升1.6个百分点至93.6%，墨西哥湾地区的产能利用率则触及96.4%，为EIA自2010年开始收集该数据以来的最高季节性水准。
然而原油产量亦明显增加，尤其是下48州。上周整体产量为895万桶/日，为去年4月以来最高。这可能有损石油输出国组织(OPEC)的减产协议。
EIA表示，美国原油交割地库欣的库存 减少57.9万桶。
部分原油库存的增加可以归结为季节性活动，因为企业在把库存留在浮动储槽以降低年底赋税负担后，将库存带回岸上。
上周美国原油进口量 增加180万桶/日达到830万桶/日，单是墨西哥湾沿岸地区的进口量就达到410万桶/日，为2013年11月以来最高。
随着炼厂产能利用率触及9月以来最高，美国馏分油库存 增至1.7亿桶，为2010年10月以来最高。
EIA数据显示，馏分油库存飙升840万桶，市场预估为增加89.9万桶。
美国上周汽油库存 增加500万桶，市场预估为增加160万桶。(完) (编译 戴素萍 审校 徐文焰)
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
路透新加坡5月25日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝倾向于再度试探每吨1,940美元的支撑位，若跌破可能会进一步跌至1,933美元。
下一道阻力位将在5,736美元，若攻破则可望升向5,771美元。期铜最终勉力在下降趋势线上方徘徊。然而，除非升破5,736美元，否则走势看来仍不稳，或将重探周三低位5,635美元。