金砖国家：1月11日股汇市收盘纵览

路透1月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月11日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.12%，报886.73点。
中国股市：沪综指连二日收跌，大盘延续调整板块轮动特征依然明显
中国汇市：人民币缩量微收跌观望情绪浓，市场静待特朗普记者会
香港股市：连续第五日收高，等待今日稍晚的特朗普记者会
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.51%，报62,446.261点。铁矿石价格上涨提振淡水河谷股价。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.1910/16，上日收报3.1980/86。
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南非股市：收高，连续第二天受英美资源 和必和必拓 等大型矿业股提振。指标Top-40指数 收盘上涨1.61%，报45,745.62点；大盘综合指数 收盘上涨1.35%，报52,437.91点。
南非汇市：兰特下跌1.5%至两周低位，跟随新兴市场货币走低
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印度股市：连涨两日，盘中触及两个月来高点。BSE指数 收盘上涨0.9%，报27,140.41点；NSE指数 收盘上涨1.11%，报8,380.65点。
印度汇市：卢比兑美元 收报68.32，上日收报68.18。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.66%，报1,155.5点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌1.15%，报602.28点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.7%，报59.7475；卢布兑欧元 升值0.61%，报63.135。(完)
(编译 张若琪 审校 李爽)