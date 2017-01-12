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债券 | 2017年 1月 12日 星期四 08:18 BJT

德国财政：2016年实现50-70亿欧元的联邦预算盈余--消息人士

财政部最初从那些钱中特别为2016和2017年分别保留了61亿及67亿欧元。但消息人士称，去年政府勉力支应难民相关支出，没有用到基金。

执政联盟消息人士表示，这意味仍有近130亿欧元资金可用于难民相关支出，此外还有2016年的预算盈余可动支。

这笔意外财源，令德国总理梅克尔的保守阵营及联合执政的社会民主党(SPD)间，为了是否将基金用于其他用途出现争辩。

梅克尔保守阵营的预算专家Eckhardt Rehberg称，政府应运用部分额外资金来偿还旧债并减少整体债务负担。

社会民主党拒绝这个主意，称额外资金应用来进一步增加政府在教育和基建的投资，以及为低收入和中等收入的劳工减税较好。(完) (编译 孙国玉/张若琪 审校 徐文焰/杜明霞)
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