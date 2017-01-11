美国与加拿大经济指标预测--1月12日-1月19日****

《全球主要央行动态》--5月18日-5月25日
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月9日当周 1月12日(四) 1330 加拿大新屋价格指数 11月 +0.3% +0.4% 1330 美国进口物价(较前月) 12月 +0.7% -0.3% 出口物价(较前月) +0.1% -0.1% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月7日当周 25.5 23.5 四周均值(万人) -- 25.675 续请失业金人数(万人) 12月31日当周 211.8 211.2 1900 美国联邦预算(亿美元) 12月 赤字250 赤字1,370 1月13日(五) 1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 +1.6% +1.3% (较前月) +0.3% +0.4% 扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期) +1.5% +1.6% (较前月) +0.1% +0.4% 扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期) -- +1.8% (较前月) -- +0.2% 1330 美国零售销售(较前月) 12月 +0.7% +0.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% +0.2% 1500 美国企业库存(较前月) 11月 -- -0.2% 1500 美国密西根大学消费者信心指数 1月初值 98.5 98.2 现况指数 111.5 111.9 预期指数 90.2 89.5 1月16日当周 1月16日(一) 暂无重要经济指标公布 1月17日(二) 1330 美国纽约联储制造业指数 1月 10.0 9.0 1月18日(三) 1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 未经季节调整的CPI(较上年同期) -- +1.7% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) -- +2.1% 每周平均实质所得(较前月) -- -0.3% 1415 美国工业生产(较前月) 12月 +0.4% -0.4% 产能利用率 75.3% 75.0% 制造业产出(较前月) +0.2% -0.1% 1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 1月 70 70 1500 加拿大央行利率决定 -- -- 0.50% 2100 美国整体资本流动(亿美元) 11月 -- 净流入188 外资购买美国公债(亿美元) -- 净卖出635 1月19日(四) 1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 122.0 121.2 建筑许可(较前月) -- -3.8% 房屋开工年率(万户) 119.5 109.0 房屋开工(较前月) -- -18.7% 1330 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 15.0 21.5 1330 加拿大制造业销售(较前月) 11月 -- -0.8% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 李爽)
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。 0236 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.9%至2,337.92点。 “市场对今后韩国经济基本面的预测越来越乐观，正在吸引越来越多的投资者。KOSPI的上行趋势可能会持续至第三季，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 该分析师还称，外资转为韩股的净买家后，股市加速上涨。 接近中午时，外资买超868亿韩元(7,766万美元)韩股，对该指数构成支持。 “由于前景乐观，还会有更多外资流入本地股市，”该分析师称。 外资今年总计已净买入7.8万亿韩元的韩股。 上涨个股与下跌个股数量分别为492和306只。 韩元兑美元 也跃
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。