欧洲经济指标预测--1月12日-1月19日****

《全球主要央行动态》--5月18日-5月25日
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月9日当周 1月12日(四) 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 12月终值 +0.3% 持平 (较上年同期) +0.8% +0.7% 0900 德国国内生产总值(GDP) 2016年 +1.8% +1.7% 0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 11月 +0.3% 持平 (经工作日调整，较上年同期) +2.0% +1.3% 1000 欧元区工业生产(较前月) 11月 +0.5% -0.1% (较上年同期) +1.6% +0.6% 1100 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 -- 49.51 1100 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 -- 41.28 1100 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 -- 56.29 1100 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 -- 35.64 1月13日(五) 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 12月 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.8% 1月16日当周 1月16日(一) 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月终值 -- +0.4% (较上年同期) -- +0.5% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- +0.5% 1000 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 11月 -- 顺差201 1月17日(二) 0745 法国预算收支(亿欧元) 12月 -- 赤字855.0 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 11月 -- 顺差4.52 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差42.99 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.2% 核心CPI(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +1.4% 零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -- +2.2% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -- +2.5% 0930 英国生产者物价指数(PPI) 12月 投入物价(未经季节调整，较前月) -- -1.1% (未经季节调整，较上年同期) -- +12.9% 产出物价(未经季节调整，较前月) -- 持平 (未经季节调整，较上年同期) -- +2.3% 核心产出物价(未经季节调整，较前月) -- 持平 (未经季节调整，较上年同期) -- +2.2% 1000 德国ZEW经济景气指数 1月 -- 正13.8 现况指数 -- 正63.5 1月18日(三) 0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 12月终值 -- +1.0% (较上年同期) -- +1.7% 消费者物价指数(CPI)(较前月) -- +0.7% (较上年同期) -- +1.7% 0930 英国请领失业金人数(千人，较前月) 12月 -- 增加2.4 按ILO标准计算的失业率 截至11月的三个月 -- 4.8% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) -- +2.5% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) -- +2.6% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 12月终值 +0.5% -0.1% (较上年同期) +1.1% +1.1% 扣除食品和能源的HICP(较前月) -- -0.1% (较上年同期) -- +0.8% 1月19日(四) 0001 英国RICS房价差值 12月 -- 30 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 12月 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.6% 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 11月 -- 盈余328 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余284 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) -- 651 1245 欧洲央行再融资利率 1月 -- 0.00% 存款利率 -- 负0.40% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王颖；审校 戴素萍)
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。 0236 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.9%至2,337.92点。 “市场对今后韩国经济基本面的预测越来越乐观，正在吸引越来越多的投资者。KOSPI的上行趋势可能会持续至第三季，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 该分析师还称，外资转为韩股的净买家后，股市加速上涨。 接近中午时，外资买超868亿韩元(7,766万美元)韩股，对该指数构成支持。 “由于前景乐观，还会有更多外资流入本地股市，”该分析师称。 外资今年总计已净买入7.8万亿韩元的韩股。 上涨个股与下跌个股数量分别为492和306只。 韩元兑美元 也跃
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。