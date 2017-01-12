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亚洲 | 2017年 1月 12日 星期四 08:03 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月12日

路透1月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7547
港元 )
    
    美国股市周三收涨，道琼工业指数 升98.75点，或0.5%，至19,954.28点，盘中交投震荡，能源股
和科技股上涨，抵销健保股下跌。美国候任总统特朗普批评制药公司药品定价过高。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              128.770     1.81        13081       9.986       1.48
 中国铝业                            11.280      6.02        27014       3.499       -0.03
 中国移动                            54.830      0.62        137375      85.038      0.04
 中国人寿                            13.900      2.06        130320      21.558      0.04
 中石油                              80.110      0.44        14096       6.212       0.69
 中石化                              76.190      0.51        19180       5.908       0.65
 汇丰控股                            41.350      1.47        1917668     64.131      0.44
 中电信                              48.280      0.65        4750        3.744       0.92
 中国联通                            11.480      -2.13       96475       8.902       -0.31
 兖州煤业                            7.120       1.42        1382        5.521       -0.87
 华能国际                            26.340      0.46        36619       5.106       0.92
 南方航空                            28.280      -1.98       2526        4.386       0.37
 东方航空                            23.470      -3.34       4223        3.640       0.28
 中芯国际                            7.170       -2.58       103216      1.112       -89.76
 （完）

 (整理 梁慧仪)
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