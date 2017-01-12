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亚洲 | 2017年 1月 12日 星期四 08:10 BJT

《中国报摘》--中国证券报1月12日

* 头版头条:

--中国政府配置资源方式出台顶层设计，建立国有资本布局动态调整机制。具体包括要完善国有资本退出机制，研究国家持股金融机构的合理比例，对系统重要性金融机构保持控制力等。

* 其他:

--国有企业结构调整基金成立后投向A股上市公司的第一单，“花落”中国中冶 。

--实际控制人变为知名演员赵薇的万家文化 公告，龙薇传媒表示，本次股份收购与“阿里系”企业或者个人没有关联。截至目前，与“阿里系”相关的企业没有后续资产注入计划或安排。

--中国信息通信研究院数据显示，2016年，中国国内手机市场出货量5.6亿部，同比增长8%。其中国产品牌手机出货量4.98亿部，同比增长16.1%，占出货量的88.9%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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