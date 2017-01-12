《中国报摘》--中国证券报1月12日

全球金融：花旗续为全球最大外汇交易商，但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
* 头版头条:
--中国政府配置资源方式出台顶层设计，建立国有资本布局动态调整机制。具体包括要完善国有资本退出机制，研究国家持股金融机构的合理比例，对系统重要性金融机构保持控制力等。
* 其他:
--国有企业结构调整基金成立后投向A股上市公司的第一单，“花落”中国中冶 。
--实际控制人变为知名演员赵薇的万家文化 公告，龙薇传媒表示，本次股份收购与“阿里系”企业或者个人没有关联。截至目前，与“阿里系”相关的企业没有后续资产注入计划或安排。
--中国信息通信研究院数据显示，2016年，中国国内手机市场出货量5.6亿部，同比增长8%。其中国产品牌手机出货量4.98亿部，同比增长16.1%，占出货量的88.9%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日