《中国报摘》--中国证券报1月12日

--国有企业结构调整基金成立后投向A股上市公司的第一单，“花落”中国中冶 。

--实际控制人变为知名演员赵薇的万家文化 公告，龙薇传媒表示，本次股份收购与“阿里系”企业或者个人没有关联。截至目前，与“阿里系”相关的企业没有后续资产注入计划或安排。